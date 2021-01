Arrivano le novità Home Video Eagle Pictures di febbraio 2021, per un inverno all’insegna del grande cinema!

Le novità Home Video Eagle Pictures di febbraio 2021

Il 10 febbraio si comincia con l’emozionante “UN SOGNO PER TE” di Martin Schreier, disponibile in formato DVD e Blu-Ray grazie a Eagle Pictures. Un film che fa sognare sul grande e piccolo schermo con una storia che ha inizio proprio lì, sul set, dove la magia del cinema prende forma.

Berlino, estate 1961: Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l’uno per l’altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile, finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.

Sempre dal 10 febbraio arriva in Home Video per la collana 4Kult di Eagle Pictures l’edizione speciale a tiratura limitata del grande cult “ATTO DI FORZA”, pietra miliare del genere sci-fi diretto da Paul Verhoeven con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone.

Il film sarà disponibile in un’inedita versione 4K, contenente il doppio disco 4k e Blu-ray e una card da collezione numerata. Presenti sul disco 4K anche contenuti extra inediti per oltre 90 minuti.

Vincitore del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali, “Atto di Forza” è ancora oggi una imperdibile avventura fantascientifica. Siamo nel 2084 e per l’operaio Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) l’ossessione è una sola: andare su Marte. Oltre ai normali viaggi di linea esistono anche società come la Recall capaci di impiantare nella memoria dei loro clienti il ricordo di settimane di vacanza passate sul pianeta rosso. Doug si rivolge alla Recall e lì cominciano i guai perché i tecnici scoprono che qualcosa non va nella sua testa…

Dopo la pluripremiata serie TV Chernobyl, arriva in Home Video un’altra produzione di grande livello che racconta uno dei più terribili disastri nucleari della storia: dal 17 febbraio sarà disponibile il film “FUKUSHIMA“ di Setsurô Wakamatsu, edito in formato DVD e Blu-ray. Nel cast l’attore giapponese Ken Watanabe, candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per “L’ultimo samurai”.

Giappone, 11 marzo 2011. L’intero Paese è scosso da un terribile terremoto che causa danni immensi. Lo smottamento della terra, infatti, scatena un violentissimo tsunami che si abbatte sulle coste del paese lasciandosi dietro migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima si consuma la tragedia più inquietante a causa dello scoppio di alcuni reattori. Sarà solo grazie al coraggio di 50 dipendenti che metteranno a rischio la loro stessa vita che il disastro non assumerà proporzioni inimmaginabili.

Il 24 febbraio sarà la volta di “IL TALENTO DEL CALABRONE” di Giacomo Cimini, disponibile in formato DVD e Blu-ray. Un thriller metropolitano coinvolgente, con protagonisti Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta.

Milano, 2020. Steph è un giovane dj radiofonico sulla cresta dell’onda e molto popolare sui social media. Ogni sera, conduce il programma radiofonico “Beat Time!” in diretta su una delle radio commerciali più importanti d’Italia. Una sera, una telefonata, però, lo raggela: uno sconosciuto annuncia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi esplodere nel centro della città se il dj non lo intratterrà in diretta. Come? Con una vertiginosa caccia al tesoro per tutta Milano e uno sfiancante duello mentale. Nel frattempo, una task-force dei Carabinieri guidata dalla risoluta Tenente Colonnello Rosa Amedei si mette sulle tracce del sedicente terrorista e scopre che il piano che ha messo in atto è molto più complesso di quanto lui stesso voglia mostrare: è il meticoloso atto di giustizia poetica di un uomo disperato ma dotato di un’intelligenza superiore, capace di mettere in scacco un’intera città con una sola, semplice telefonata.

Sempre dal 24 febbraio arriva, infine, la seconda stagione completa di “NARCOS: MESSICO”, acclamata serie Netflix disponibile grazie a Eagle Pictures in un imperdibile cofanetto edito in formato DVD (contenente 4 dischi) e Blu-ray (3 dischi).

Dopo il successo della stagione incentrata su Pablo Escobar, Narcos riparte dal Messico per raccontare la vera storia dei cartelli centroamericani e di come arrivarono al potere i nuovi “signori della droga” impersonati da un cast indimenticabile, in cui spicca Diego Luna (già protagonista del film “Rogue One: A Star Wars Story”, spin-off della saga di Guerre stellari), interprete strepitoso quanto inquietante del potente signore della droga Miguel Ángel Félix Gallardo.

Messico, Anni ‘80. Dopo la tragica morte dell’ agente della DEA, Enrique «Kiki» Camarena, il leader del cartello di Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), torna nuovamente al comando, ma dovrà ben presto fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Un gruppo di agenti americani, guidati da Walt Breslin (Scoot McNairy) è sulle sue tracce e i suoi vecchi alleati, tra cui il giovane Chapo Guzman, non sono più al suo fianco. Scoprirà così che nessuno è intoccabile, soprattutto nell’ambiente spietato del narcotraffico.

