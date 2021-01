Le novità Home Video Warner Bros. di febbraio 2021 sono pronte a soddisfare ogni tipo di pubblico!

Anche questo mese, vi riportiamo tutte le novità previste in DVD e Blu-Ray.

Le novità Home Video Warner Bros. di febbraio 2021 – Film

GREENLAND

BLU-RAYTM: 1 DISCO

DVD: 1 DISCO

4K ULTRA HDTM: 2 DISCHI

REGIA: Ric Roman Waugh

CAST: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman, Hope Davis.

GENERE: Azione, thriller.

BOX OFFICE: 1,5 mln di euro.

Dopo Attacco al Potere 3, GERARD BUTLER e il regista RIC ROMAN WAUGH collaborano nuovamente insieme in un disaster movie ad alto tasso di adrenalina. Nei panni del protagonista un sempre strepitoso GERALD BUTTLER (Attacco Al Potere – Saga, The Vanishing – Il Mistero del Faro), anche produttore del film. La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison

(Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono

rase al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l’apocalisse

globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro.

LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD

DVD: 1 DISCO

BLU-RAYTM: 1 DISCO

Adattamento cinematografico

REGIA: Armando Iannucci

CAST: Dev Patel, Hugh Lauri, Tilda Swinton, Peter Capaldi, Ben Whishaw.

GENERE: Commedia

Adattamento cinematografico del grande classico di CHARLES DICKENS diretto dal regista ARMANDO IANNUCCI (In the Loop, Morto Stalin, Se Ne Fa un Altro). Gli autori, vincitori di premi Emmy® e candidati ai premi Oscar®, ARMANDO IANNUCCI e SIMON BLACKWELL (In the Loop, la serie televisiva HBO Succession) donano al film uno stile narrativo che incanta, avvince e sorprende. Un cast stellare con l’attore candidato all’Oscar® DEV PATEL (The Millionaire, Lion – La Strada Verso Casa) che interpreta Copperfield, l’istrionico PETER CAPALDI (Doctor Who), l’attrice Premio Oscar® TILDA SWINTON (Michael Clayton) e HUGH LAURIE (Dr. House – Medical Division). Dall’immaginazione del regista candidato all’Oscar® Armando Iannucci, l’adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. Dev Patel interpreta il protagonista, nel cast anche Tilda Swinton e Hugh Laurie.Un film straordinariamente divertente che attraversa l’Inghilterra del XIX secolo seguendo il destino a zig-zag del suo eroe.

BEST OF TOM AND JERRY – I MIGLIORI FILM

DVD: 6 DISCHI

Una collection che contiene i 6 migliori lungometraggi:

• Tom & Jerry: Il Film

• Tom & Jerry e l’Anello Incantato

• Tom & Jerry: Operazione Spionaggio

• Tom & Jerry all’Arrembaggio

• Tom & Jerry Incontrano Sherlock Holmes

• Tom & Jerry e il Mago di Oz

Tom & Jerry, i due rivali protagonisti creati da Hanna e Barbera, la serie cinematografica animata con il maggior incasso di tutti i tempi, capace di aggiudicarsi ben 7 premi Oscar®.

COMIC ART STEELBOOK 4K ULTRA HD

4K ULTRA HD: 2 DISCHI

4K UHD E BLU-RAY

SHAZAM! UNO DEI SUPEREROI PIÙ DIVERTENTI MAI APPARSI SULLO SCHERMO

E BIRDS OF PREY CON IL RITORNO DI HARLEY QUINN, IN UNA NUOVA FANTASTICA

EDIZIONE DA COLLEZIONE COMIC ART STEELBOOK 2 DISCHI 4K ULTRA HDTM + BLU RAYTM! – Nuovi visual disegnati appositamente da Jim Lee (Shazam!) e Joelle Jones (Birds of Prey).

Le novità Home Video Warner Bros. di febbraio 2021 – Serie TV

THE FLASH – LA SESTA STAGIONE COMPLETA

REGIA: Gregory Smith, Chris Peppe, Sarah Boyd, Marcus Stokes, Menhaj Huda, Danielle Panabaker, Chad Lowe, Michael Nankin, David McWhirter, Stefan Pleszczynski, Sudz Sutherland, Brent Crowell, Eric Dean Seaton, Alexandra La Roche, Jeff Byrd, Amanda Tapping, Philip Chipera.

CAST: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Rick Cosnett,

Carlos Valdes, Thomas Cavanagh, Jesse L. Martin, Keiynan Lonsdale.

GENERE: Azione, Supereroi.

DVD: 4 DISCHI

BLU-RAYTM: 4 DISCHI

CONTENUTI SPECIALI

DVD:

• Episodio esclusivo: Kiss Kiss Breach Breach – Noir con il Commento di Eric Wallace, Showrunner e Produttore Esecutivo

• Scene Eliminate • Le Gag SOLO SUL BLU-RAY:

• Il Meglio dell’Incontro della DC TV al Comic-Con di San Diego 2019

Arrivata alla Sesta Stagione The Flash è una delle la Serie TV tratta dai comic più longeve e di successo. Il crossover annuale è ispirato al fumetto Crisi sulle Terre Infinite suddiviso in cinque parti, con la Quinta Stagione di Supergirl, Prima Stagione di Batwoman, Ottava ed Ultima Stagione di Arrow e Quinta di DC’s Legends of Tomorrow. Non importa quanto sia veloce: Barry Allen, anche noto come The Flash, non può sfuggire al suo destino. Oppure sì? Mentre Central City, è minacciata da una terribile Crisi, Barry e sua moglie, Iris West-Allen, affrontano il lutto della dolorosa perdita della loro figlia speedster, Nora, e Barry è impegnato a istruire il Team Flash su come andare avanti senza di lui. Barry affronta la devastazione portata dalla Crisi, mentre Killer Frost, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, Joe West e la sua fi danzata, Cecile Horton, lottano per proteggere la città e salvaguardare

l’eredità di The Flash. Riusciranno a salvare il mondo da un disastro cosmico di infinite proporzioni? Scopritelo in questi 19 episodi ricchi di battaglie spericolate, riunifi cazioni e dolorosi segreti che potrebbero sconvolgere Scarlet Speedster e l’intero Team Flash.

YOUNG SHELDON – LA TERZA STAGIONE COMPLETA

DVD: 2 DISCHI

REGIA: Jaffar Mahmood, Alex Reid, Mark Cendrowski, Chris Koch, Nikki Lorre, Lea Thompson, Howie Deutch, Melissa Joan Hart.

CAST: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Annie Potts, Raegan Revord.

GENERE: Commedia.

Spin-off e prequel di The Big Bang Theory, narra l’infanzia del protagonista Sheldon.

Ad interpretare il giovane Sheldon c’è IAIN ARMITAGE, già visto in Big Little Lies. Dato il grande successo di pubblico la serie è stata rinnovata per una Quarta Stagione. È normale essere più intelligenti dei propri genitori? Oppure avere un fratello più interessato ai propri capelli che a studiare, o una sorella gemella con una personalità opposta alla tua? Sì, è normale se ti chiami Sheldon Cooper, l’undicenne prodigio che vive nell’East Texas con i suoi genitori, George Sr. e Mary, i suoi fratelli, Georgie e Missy, e l’adorata e schietta Nonnina. I 21 esilaranti episodi della Terza Stagione vedono Sheldon mettere ancora alla prova la pazienza dei suoi familiari, i risultati delle sue teorie analitiche e i limiti della sua conoscenza del mondo reale. Che si prenda una pausa dalla scienza per concentrare le sue ossessioni sugli Hobbit oppure che metta piede per la primissima volta nel campus della Caltech, non vorrete perdervi nemmeno un nanosecondo della coinvolgente giovinezza di questo piccolo genio.

