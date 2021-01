Titans ha trovato la sua Barbara Gordon, stando a quanto appreso in esclusiva da Variety.

Si apprende quindi che sarà Savannah Welch a interpretare l’amato personaggio nella terza stagione della serie tv basata sui personaggi DC Comics, in arrivo su HBO Max prossimamente.

Nella prossima stagione Barbara Gordon sarà il Commissario della Polizia di Gotham City; un tempo era Batgirl, ma è stata costretta sulla sedia a rotelle dopo che il Joker le ha sparato.

Ha un rapporto battagliero con Bruce Wayne e la sua vita diventa ancora più complicata con il ritorno a Gotham di Dick Grayson, che riaccenderà la loro vecchia storia d’amore e darà il via a un nuova collaborazione nella lotta al crimine.

Titans, chi è Savannah Welch

La Welch è nota per la sua partecipazione al military drama Six di History Channel, nel quale ha interpretato un Marine che ha sofferto un’amputazione in battaglia.

L’attrice ha perso una gamba dopo un incidente nel 2016 e da allora è diventata portavoce per la comunità di disabili.

A proposito di Titans

Titans è sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, che rivestono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Greg Walker e Sarah Schechter. La serie è prodotta da Weed Road Pictures e Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros. Television.

Il cast include Brenton Thwaites (Richard “Dick” Grayson / Robin / Nightwing), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), Curran Walters (Jason Todd / Robin), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk)

Seamus Dever (Trigon), Esai Morales (Slade Wilson / Deathstroke), Damaris Lewis (Blackfire), Chelsea Zhang (Rose Wilson / Ravager) e Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy).

In Italia le prime due stagioni sono disponibili su Netflix.

Recupera New Teen Titans Vol. 1