Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 21 gennaio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 21 gennaio

Le uscite Marvel del 21 gennaio

MARAUDERS 10

Autori: Leah Williams, Carlos Gomez

Gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X-Factor (2020) #4

• X of Swords, capitolo 2!

• Gli X-Men devono affrontare le conseguenze di X of Swords: Creazione… e le cose stanno per complicarsi ulteriormente!

• Un personaggio ci lascia per sempre!

• Inoltre, Saturnyne rivela le dieci spade… e chi le brandirà!

IRON MAN 2

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #2

• Il secondo capitolo della nuova serie di Iron Man firmata dal cocreatore di Halt and Catch Fire!

• Una cosa è certa: Tony Stark è deciso a cambiare!

• La sua lotta nelle strade prosegue, mentre nemici di ogni genere sono pronti a sfidarlo!

• Al suo fianco c’è Hellcat. All’orizzonte, invece, una minaccia che Testa di Ferro non affronta da anni!

AVENGERS 27

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #37

• Avengers contro il dio Khonshu per il fato della Terra!

• Ma in tutto questo, da quale parte si schiererà Moon Knight?

• L’era di Khonshu giunge alla sua conclusione…

• …ma gli strascichi futuri si faranno sentire!

THOR 8

Autori: Donny Cates, Aaron Kuder

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #8

• Broxton, Oklahoma. Chiunque si può recare qui, stringere Mjolnir…

• …e sollevarlo! Non è richiesto essere degni.

• E Thor? Lui è impegnato con Iron Man…

• Disegnatore ospite: Aaron Kuder, l’artista di Ghost Rider!

CAPITAN AMERICA 26

Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #22

• Un nuovo, sconvolgente capitolo di Tutti muoiono giovani!

• Prosegue la missione di Steve Rogers per recuperare parte dell’anima di Sharon Carter!

• Le carte sono scoperte: Selene e l’Elite al Potere contro Capitan America!

• Inoltre, scopriamo i piani del redivivo Teschio Rosso e cosa stia accadendo a Madripoor.

LE FATICHE DI LOKI

Autori: Roberto Aguirre-Sacasa, Sebastian Fiumara

21 Gennaio • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Loki (2010) #1/4

• Ogni grande eroe ha bisogno di un grande nemico, e per Thor suo fratello è il più grande di tutti!

• Ma chi è davvero Loki Laufeyson? E perché si comporta così?

• Qual è la storia del suo passato?

• In attesa della serie TV dedicata al Dio degli Inganni, un volume fondamentale per conoscerlo!

KILLMONGER: A OGNI COSTO

Autori: Bryan Hill, Juan Ferreyra

21 Gennaio 2021 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Killmonger (2019) #1/5

• Le origini del più grande nemico di Pantera Nera!

• Chi è N’Jadaka? E come ha fatto un esule del Wakanda a trasformarsi in uno dei più letali assassini del pianeta?

• Bryan Hill (Fallen Angels) scrive un racconto crudo e denso d’azione dipinto da Juan Ferreyra!

• Una sorprendente storia completa dedicata al villain che ha conquistato gli spettatori di Black Panther!

WOLVERINE 8

Autori: Benjamin Percy, Viktor Bogdanovic

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Wolverine (2020) #6, X-Force (2019) #13

• X of Swords, capitolo 3!

• Per il grande scontro, Wolverine dovrà brandire nuovamente la Spada Muramasa… ma prima dovrà ritrovarla!

• E non è il solo a bramarla: anche Solem è sulle sue tracce!

• L’esordio della nuova nemesi di Logan!

Capitan America 2 Capitano di Niente

Autori: Ta-Nehisi Coates, Adam Kubert

Data di uscita: 21 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26 17,00 €

Contiene: Captain America (2018) #7/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Steve Rogers è un uomo ricercato. L’accusa? omicidio!

• La vittima è una faccia conosciuta dell’Universo Marvel. Ma chi ha incastrato Capitan America?

• Per dimostrare la sua innocenza, la Sentinella della Libertà sarà costretta… a infrangere la legge?!

• Continua la saga di Ta-Nehisi Coates, lo specchio dell’America del nostro tempo.

X-Men di Seagle & Kelly 2 Rimpatriata

Autori: Carlos Pacheco, Chris Bachalo, Joe Kelly, Steve T. Seagle, AA.VV.

Data di uscita: 21 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26 15,00 €

Contiene: X-Men #72/75, Uncanny X-Men #355/356

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Entra nel vivo il ciclo cult di Joe Kelly e Steven T. Seagle!

• Gli X-Men contro Alpha Flight… negli esplosivi disegni di Chris Bachalo!

• L’attesissima reunion dei cinque fondatori degli Uomini X!

• Continua il mistero di Joseph, un Magneto più giovane… e più buono?

Hulk: Il Ritorno degli Eroi

Autori: Ron Garney, John Byrne

Data di uscita: 21 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 336

Formato: 18.3X27.7 34,00 €

Contiene: Hulk (1998) #1/11, Hulk Annual 1999

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Il leggendario John Byrne ci accompagna nel cuore di tenebra di Hulk!

• Il Gigante di Giada è in viaggio attraverso l’America e nel suo problematico passato.

• Ospiti speciali, gli Avengers, Iron Man, Wolverine e la Cosa… per una classica rivincita su chi sia il più forte!

• Sul personaggio che ha fatto la sua fortuna, un Ron Garney (Captain America) scatenato!

Ghost Rider 2 Cuori di tenebra II

Autori: Juan Frigeri, Ed Brisson, Roland Boschi, Aaron Kuder

Data di uscita: 21 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 17X26 16,00 €

Contiene: Spirits of Ghost Rider: Mother of Demons (2020) #1, Ghost Rider (2019) #5/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Si ricompone il trio della mitica storia Cuori di tenebra!

• Danny Ketch pensava di essersi liberato di demoni e avventure folli, ma lo Spirito della Corruzione è in lui, e l’incontro con Wolverine e Punisher produrrà scintille!

• Intanto, Johnny Blaze mette nel mirino colui che poteva liberarlo dall’Inferno e ha deliberatamente scelto di non aiutarlo.

• Inoltre, incontriamo Lilith, colei che è all’origine di ogni malattia dall’alba dei tempi!

Le uscite Panini Comics del 21 gennaio

MERCY 3

Le uscite Disney dal 21 al 27 gennaio

PAPERMONETE

Autori:AA.VV.

25 GENNAIO 2021

14×18,6, B., 192pp., col.

Euro 4,50

Dobloni, talleri e dollari sonanti: un volume tutto dedicato alle monete. Con un grande protagonista paperopolese, Paperon de’ Paperoni! Con una divertente storia firmata dalla penna di Riccardo Pesce, Zio Paperone e la pratica della numismatica, e un’avventura incredibile nel migliore stile di Rodolfo Cimino, con Zio Paperone e l’implosione monetaria.

TOPOLINO 3401

27 GENNAIO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

Disney Big 154 La moneta di Archimede in regalo

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 25 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5 6,00 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Oltre quattrocento pagine di grandi avventure a fumetti, con quattro temi e tanti protagonisti, da Topolino a Paperetta Yè-Yè. Aprono il volume quattro storie di “grande giornalismo”, con Topolino e il “colpo” impossibile e Brigitta e lo “scoop” sensazionale. Inoltre, la ristampa completa della serie Racconti d’evasione, firmata da Alessandro Sisti e Giada Perissinotto.

Topolibro – La Musica Lirica Raccontata Da Topolino

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 27 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6 6,90 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

A 120 anni dalla scomparsa di Giuseppe Verdi, ecco un volume che raccoglie le più belle storie disneyane dedicate all’opera lirica. Apre questo nuovo Topolibro Topolino e il Codice Armonico di Francesco Artibani e Paolo Mottura, dove Topolino incontra Verdi in persona, un omaggio in grande stile. Seguono altre 5 storie, scritte tra la fine degli anni ’70 – inizio ’80 da Guido Martina nel filone delle Parodie Disney: Aida, Carmen, Madama Butterfly, Cyrano de Bergerac e Giulietta e Romeo nelle avventure di Paperino e amici. Una vera delizia per tutti gli appassionati di palchi, loggioni e… fumetto d’autore! Con la prefazione di Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra italiana.

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8