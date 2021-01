Pare che l’uscita di Apex Legends per Nintendo Switch sia più vicina di quanto ci si aspettasse. Dando un’occhiata sul Twitter di Apex Legends Giappone si nota che infatti la data di uscita per Nintendo Switch sia il 2 febbraio, ovvero tra appena due settimane. La notizia è piuttosto improvvisa in quanto dopo l’annuncio che il gioco sarebbe sbarcato sulla console ibrida Nintendo, non se ne era più parlato.

Tuttavia la data sembrerebbe attendibile in quanto proprio in quel periodo dovrebbe iniziare l’attesa Stagione 8 del gioco, che quindi potrebbe coincidere perfettamente con l’uscita della sopracitata versione. In particolar modo essendo una data giapponese, ci si aspetterebbe che quella invece occidentale fosse il 1° febbraio. Ma sarà davvero così?

Al momento Nintendo non ha né confermato, né smentito la voce di corridoio. Questo ha portato a pensare che si tratti a tutti gli effetti della vera data di uscita. Ciò farà di certo felici tutti i possessori di Switch che volevano mettere mano da tempo al gioco di Respawn Entertainment.

Apex Legends – il successo continua

Nonostante non abbia ancora i numeri di Fortnite, Apex Legends si è rivelato un battle royale di successo. Il titolo di Respawn Entertainment, pubblicato da Electronic Arts, ha infatti sorpreso tutti fin dalla sua uscita quasi in sordina. In poco tempo ha raggiunto un gran picco d’utenza e grazie alla varietà delle classi disponibili ha subito riscosso successo, specialmente sulle piattaforme di streaming.

Da pochi mesi il gioco è giunto anche su Steam, creando una nuova ondata di utenza. Vi ricordiamo che il gioco è free to play e che è cross-play tra i vari DRM per PC. Il lancio della versione Steam è stata accompagnata da una serie di oggetti unici e si spera che l’arrivo su Switch possa portare di nuovo ad un’occasione simile.

