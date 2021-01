One Piece – la Saga dell’Isola nel Cielo, ovvero gli episodi 136-206 dell’anime basato sul manga dei record di Eiichiro Oda, è ora disponibile su Crunchyroll Italia in streaming sottotitolato.

Al momento la visione degli episodi della saga è riservata ai soli titolari di un account a pagamento.

A proposito di One Piece – la Saga dell’Isola nel Cielo

One Piece – la Saga dell’Isola nel Cielo adatta l’arco narrativo omonimo del manga di Eiichiro Oda, raccontato nei volumi 26-32.

Questa parte dell’anime è andata in onda in Giappone tra il 2003 e il 2004, mentre Mediaset l’ha trasmessa su Italia 1 tra il 2004 e il 2005.

Edizioni Star Comics, che pubblica il manga di Oda in Italia, descrive così l’incipit della saga:

Dopo un viaggio lungo e difficoltoso, Rufy e i suoi compagni arrivano al cancello che dà accesso al Mondo delle Nuvole: qui, una strana vecchietta richiede un pedaggio che, però, loro decidono di non pagare. Raggiungono quindi un luogo magnifico dove incontrano l’angelica Konis e suo padre, con i quali stringono subito amicizia. Ma la vendetta delle divinità del luogo sta per abbattersi su di loro: il dio God-Ener esige il pagamento del pedaggio, più una sanzione. Cappello di Paglia e la sua ciurma dovranno vedersela con lui…

One Piece – la Saga dell’Isola nel Cielo e non solo

Ricordiamo che su Crunchyroll Italia l’anime di One Piece viene diffuso in simulcast (anche per gli account gratuiti) dalla Saga del Paese di Wa; sempre sulla stessa piattaforma gli account premium possono guardare anche i primi 135 episodi.

Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, e non si lascerà fermare da niente e da nessuno! La rotta è segnata, le acque insidiose della Rotta Maggiore lo aspettano, e lui non si fermerà finché non avrà trovato il più grande tesoro al mondo, il leggendario One Piece!

