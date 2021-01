Attraverso il sito ufficiale della Sergio Bonelli Editore apprendiamo le prime novità riguardanti il 2021 di Tex fra cui una ricca anteprima di Tex – L’ultima Missione ovvero il prossimo “Tex alla francese” (i volumi cartonati di grande formato della collana Tex Romanzi a Fumetti) che sarà disegnato dal maestro Alfonso Font su testi di Giorgio Giusfredi.

Tex – L’ultima Missione, le tavole di Alfonso Font

Tex – L’ultima Missione sarà disponibile in edicola il prossimo 20 febbraio e sarà disegnato da Alfonso Font (con colori di Matteo Vattani) e testi di Giorgio Giusfredi.

Eccovi la sinossi:

Ai tempi della “Grande Invasione”, Tex e Carson cavalcarono con Lucky Joe Beauregard per salvare il Texas dai Comanche. Oggi il vecchio Joe non ha più niente da perdere e vuole cacciarsi da solo nei canyons delle Sacramento Mountains per affrontare la banda di El Morado e i suoi spietati comancheros… Ma Tex Willer e Kit Carson saranno ancora al suo fianco!

Il nome del maestro spagnolo è legato alle numerose prove sulle serie regolare di Tex ma anche sul Texone, il 12° intitolato gli Assassini.

Eccovi le tavole:

Il 2021 di Tex

È il curatore Mauro Boselli, sempre sul sito della Sergio Bonelli Editore, a presentare il 2021 di Tex all’insegna delle due serie regolari e preannunciando l’incontro con Zagor!

Per quanto riguarda Tex Willer:

Cominciando dalle sue avventure giovanili, quest’anno negli albi di “Tex Willer” il nostro eroe porterà finalmente a termine la sua caccia all’irriducibile bandito John Coffin, con la partecipazione dei rangers Dan Bannion e Buck Barry. Un altro ranger, più noto ai nostri lettori, l’amatissimo Kit Carson, ancora con baffi e pizzetto nerissimi, sarà coprotagonista della storia successiva, ambientata in Montana, seguito imprevedibile di un recente cartonato a colori, in cui ritroveremo tra i personaggi l’amico d’infanzia Birdy e – udite! – anche Ray Clemmons e Lena Parker! Dopo altre avventure nel Sudovest e una puntata in Messico che vedrà la partecipazione di un secondo amico d’infanzia, Hutch, l’annata del giovane Tex Willer culminerà con uno Speciale davvero speciale: l’incontro con un’altra leggenda bonelliana… armata di scure!

La serie classica:

E il Tex classico, intramontabile giustiziere in edicola da ben settantatrè anni? Non sarà da meno del suo giovane alter ego e avrà a che fare con un monaco guerriero dalla Cina, una strega e un pistolero esperti di tenebrose magie vudù, un mostro leggendario delle credenze Ute e il ritorno di una mai sopita fiamma del figlio Kit: la giovane ranchera arrogante e tutto pepe Manuela Montoya!

Le pubblicazioni extra:

Il Texone sarà di Giampiero Casertano, alle prese con un tesoro sudista, mentre nei cartonati a colori Alfonso Font ci riporterà nella Grande Invasione dei Comanche ed Enrique Breccia resusciterà per noi l’Uomo della Morte! E ci saranno altre avventure di Tex e dei suoi pards, ma vogliamo riservarci qualche sorpresa per le edicole… Una ve la diciamo: scopriremo come e quando Tex diventò agente indiano dei Navajos!

