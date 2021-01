Nuovo anime in arrivo per la serie Cardfight!! Vanguard. A dare l’annuncio Bushiroad. La nuova serie si intitolerà Vanguard overDress e avrà dei disegni completamente originali creati dalle CLAMP mentre Kinema Citrus si occuperà della produzione.

Cardfight!! Vanguard – il nuovo anime

Vanguard overDress sarà presentato in anteprima il 3 aprile. Potete guardare il teaser all’inizio della pagina.

Bushiroad descrive così l’anime:

Yu-yu è un ragazzo che vive a Kanazawa, nella provincia di Kaga. Ha 15 anni e frequenta la terza media. Ha la capacità di percepire i sentimenti degli altri, ma è turbato dal fatto che non è in grado dire di no a nessuna richiesta che gli viene fatta. Un giorno, Yu-yu non potendo più sopportare l’hobby di sua sorella, scappa di casa. Così incontra Megumi Okura che invita Yu-yu in un parco divertimenti notturno chiamato “Wonder Hill”. Al parco divertimenti, Yu-yu incontra Zakusa Ishikame e Tomari Seto, membri del “Team Blackout” insieme a Megumi, un gruppo che si riunisce per giocare a Vanguard ogni sera. La sera stessa si svolge una seria lotta tra il leader di Blackout, Danji Momoyama, e il misterioso e potente combattente, Tohya Ebata. Durante la battaglia Yu-yu entra in Vanguard, un mondo che non ha mai visto prima, ed è subito attratto dal suo potente fascino.

L’anime sarà presentato in anteprima su TV Tokyo, TV Aichi, TV Hokkaido, TV Osaka, TV Setouchi e TVQ Broadcasting Kyushu il 3 aprile e debutterà anche su Cardfight Official! il canale YouTube Vanguard con sottotitoli in inglese lo stesso giorno.

Il cast include (riga in alto, da sinistra a destra nell’immagine sopra):

• Shouta Aoi nel ruolo di Yu-yu Kondō;

• Yūki Ono interpreta Danji Momoyama;

• Yūma Uchida è Tohya Ebata;

• Amane Shindō nel ruolo di Megumi Okura;

• Masahiro Itou è Zakusa Ishikame;

• Hikaru Tohno da’ la voce a Tomari Seto;

• Shūta Morishima nel ruolo di Masanori Iseki;

• Yuki Nakashima non si sa ancora che ruolo interpreterà.

Bushiroad e l’artista Akira Itō si stanno occupando della produzione in generale mentre il fondatore e direttore rappresentativo di Bushiroad Takaaki Kidani è il produttore esecutivo. Ken Mori sta dirigendo l’anime e le CLAMP si stanno occupando del character design. Infine Hiroyuki Saita (Revue Starlight) si sta occupando dell’animazione.

La sigla di apertura, ZEAL of proud è eseguita da Roselia mentre la band Argonavis sesegue la sigla finale Y.

Kinema Citrus è noto come lo studio di animazione che ha prodotto Made in Abyss, Revue Starlight e The Rising of The Shield Hero.

Cardfight!! Vanguard – il franchise

Cardfight!! Vanguard è un gioco di carte collezionabili creato da una collaborazione fra Akira Itō (Yu-Gi-Oh! R), Satoshi Nakamura (Duel Masters), Mitsuhisa Tamura (Future Card Buddyfight) e il presidente della Bushiroad, Takaaki Kidani. Nel 2011 la TMS Entertainment ha prodotto una serie anime basata sul gioco di carte e trasmessa in Giappone su TV Tokyo dall’8 gennaio 2011 al 31 marzo 2012 per sessantacinque episodi.

La serie è giunta anche in Italia che ha trasmesso gli episodi della prima serie su K2 dal 9 maggio 2016 al 28 maggio 2018 e sul canale ufficiale di YouTube dal 27 marzo 2017 al 29 agosto 2018.

In seguito sono state create molte altre serie animate, insieme a una serie manga pubblicata sulle riviste Kerokero Ace e Monthly Bushiroad della Kadokawa Shoten.

Acquista Cardfight!! Vanguard – mazzo di carte Giudizio Divino dei Fiamma Bluastra