Molti occhi sono puntati su Edens Zero in questi giorni, e questo grazie al suo recente aumento di popolarità. Inoltre, con un anime in arrivo le cose stanno diventando più grandi che mai per i suoi eroi! Ovviamente, il creatore Hiro Mashima, il cui nome potrebbe già suonarvi familiare, se conoscete in qualche modo Fairy Tail, la sua opera precedente, è ben consapevole dell’aumentato controllo sulla sua nuova storia di fantascienza, e sembrerebbe proprio che la serie potrebbe durare più a lungo di quanto si aspettasse lo stesso Hiro Mishima!

Edens Zero – Il successo e la durata dell’opera

Di recente, Hiro Mashima ha parlato anche di questa sorprendente rivelazione che riguarda la probabile estensione della sua nuova opera quando ha rilasciato un’intervista a Mantan Web. È stato proprio durante questa recente intervista che che il famoso artista manga ha detto che una volta credeva che Edens Zero sarebbe durato circa 30 volumi, ma ha trovato molti più elementi interessanti nella storia che stava scrivendo di quanto si aspettasse.

Secondo un riassunto dell’intervista di 11thDoctr:

“Hiro dice che anche se pensava che Edens Zero all’inizio sarebbe durato circa 30 volumi, potrebbe non finire qui perché le idee continuano a venirgli in mente una dopo l’altra, e più disegna, più gli piace e si diverte!“.

Chiaramente, Mashima si sta divertendo con il mondo high-tech che ha costruito nelle stelle, per cui ci saranno più contenuti in arrivo all’interno di Edens Zero!

Per quanto riguarda ciò che questo significa in termini di timeline, beh, nessuno lo sa. Ci sono 12 volumi di Edens Zero attualmente in uscita con una sfilza di capitoli non ancora inclusi al loro interno. Stando ai piani iniziali di Mashima, Edens Zero a questo punto sarebbe quasi a metà ormai, ma non è più così. Sembra che Shiki e Rebecca abbiano intrappolato l’artista, quindi i due vivranno molte più avventure di quanto l’autore stesso dell’opera avesse pensato nel suo progetto iniziale!

