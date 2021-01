Intervista da CBS All Access (la piattaforma su cui va onda la serie negli Stati Uniti) Patrick Stewart ha detto di essere pronto a tornare al lavoro in Star Trek: Picard e per questo ha anche parlato di quello che tematicamente vedremo nella Stagione 2 della serie che, ricordiamo, in Italia arriva su Amazon Prime Video.

Star Trek: Picard – le tematiche della Stagione 2

Patrick Stewart ha subito confermato che, di comune accordo con il co-creatore della serie Akiva Goldsman, uno delle prime questione che verranno affrontare all’inizio della Stagione 2 di Star Trek: Picard sarà legata al finale della prima stagione.

La coscienza di Picard infatti è stata trasferita in un corpo sintetico. Stewart ha detto di aver discusso a lungo con showrunner e sceneggiatori sulla possibilità che questo trasferimento influisca sul comportamento e sulla personalità di Picard. Inoltre l’attore ha confermato che effettivamente ci sarà un grosso cambiamento nel personaggio ma che ovviamente non può rivelarlo in anticipo.

Stewart ha poi parlato di come Star Trek: Picard Stagione 2 rifletterà il mondo attuale, una cosa che tutte le serie di Star Trek hanno sempre fatto, ma che oggi rappresenta una sfida:

Il mondo di oggi non è calmo e pacifico e nemmeno democratico. Ci sono molte questioni irrisolte nel mondo di oggi. Non dico che affronteremo di petto quello che succede in Europa o negli Stati Uniti ma la stagione sarà pervasa da un senso di inquietudine come se qualcosa fosse andato storto e bisogna tornare su una via più retta. Non si tratta di catechizzare il pubblico ma di farlo riflettere, d’altronde noi racconti soltanto storie.

Star Trek: Picard – le parole di Akiva Goldsma

Star Trek: Picard non finirà presto. Akiva Goldsman, uno dei co-creatori, non è sicuro di quando la serie finirà, ma dice che hanno preso in considerazione l’idea di andare avanti per tre stagioni, cinque stagioni o fino a quando la star Patrick Stewart vorrà.

Voglio dire, ne abbiamo discusso sia come uno spettacolo di 3 stagioni, sia come uno di 5 stagioni, e come uno spettacolo “continuiamo per sempre”. Star Trek: Picard secondo me durerà fino a quando Patrick Stewart vuole farlo… Come sai, non era interessato a tornare. E abbiamo fatto un sacco di… discussioni su questo, e, sai, penso che sia particolarmente felice di essere tornato. E faremo affidamento su quella buona volontà fino a quando sentirà di aver finito.

Star Trek: Picard – la serie

Star Trek: Picard è la settima seroe live action facente parte del franchise creato da Gene Rodenberry. È ambientata nel 2399 e ha come protagonista Jean-Luc Picard, vent’anni dopo gli eventi del film Star Trek – La nemesi.

Il cast della serie è composto da Patrick Stewart, Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

Se vi piace la serie classica, recuperate Star Trek 1,10 Collection