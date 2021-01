Hai mai pensato di volere cucinare il ramen a casa tua come se fossi uno chef di un ristorante giapponese? Bene, ora puoi! Indossa il tuo visore VR e preparati a cucinare in uno dei ristoranti ICHIRAN!

Counter Fight Ichiran – il gioco

Lo sviluppatore di giochi VR Tricol ha appena rilasciato il suo nuovo titolo, Counter Fight Ichiran, un gioco di cucina completamente nuovo che combina l’esperienza del gioco del simulatore di VR Counter Fight e la popolare catena di ristorazione giapponese specializzata in ramen ICHIRAN.

Il giocatore è seduto al bancone di un ristorante ICHIRAN virtuale e il suo compito è quello di preparare ciotole di ramen bollente per i clienti affamati.

La particolarità del gioco è che riproduce ogni dettaglio dei ristoranti ICHIRAN. Inoltre, per guadagnare punti, non bisogna solo cucinare un buon ramen, ma anche presentarlo nel migliore dei modi e, soprattutto, rispettare la “regola dei 15 secondi” per mantenere la freschezza del ramen.

Sono riprodotti anche molti oggetti presenti nei ristoranti, come il piatto Kaedama e i menù, la salsa rossa speziata originale e le ciotole donburi in porcellana Arita.

Anche il suono è riprodotto fedelmente come quello dei Kaedama che scorrono nel ristorante.

Ci sono molti modi in cui i commensali possono personalizzare i condimenti (oltre al classico brodo di tonkotsu ovvero il brodo di maiale) quindi sta a te consegnare ai clienti una deliziosa ciotola di ramen nel rispetto dei loro gusti.

Il servizio rapido è, ovviamente, una parte importante del lavoro di un cuoco ICHIRAN ma ricorda, a nessuno importa quanto sia veloce il tuo ramen se non ha un buon sapore, quindi dovrai stare molto attento!

Counter Fight Ichiran è giocabile con i set VR di Oculus Quest e Oculus Quest 2 e può essere acquistato su questo sito.

Dai un’occhiata a questo set per cucinare il ramen!