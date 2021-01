Shinkalion, titolo completo Shinkansen henkei robo Shinkalion (Robot trasformabile Shinkansen Shinkalion), otterrà una nuova serie anime intitolata Shinkansen Henkei Robo Shinkalion Z.

La nuova serie sarà presentata in anteprima su TV Tokyo e sulle emittenti affiliate questa primavera. Il sito web dell’anime ha iniziato a trasmettere in streaming un teaser (che potete guardare all’inizio della pagina) rivelando anche la prima visual dell’anime.

L’immagine sopra mostra due nuovi personaggi, così come lo shinkansen Hayabusa della serie E5 e il treno della linea Yamanote della serie E235.

Shinkalion – la prima stagione

Nella prima stagione dell’anime di Shinkalion, Hayato Hayasugi, il cui cognome è un gioco di parole che significa “troppo veloce”, e altri bambini erano stati scelti per pilotare lo Shinkalion.

I bambini dovevano collaborare con gli adulti dello “Shinkansen Ultra Evolution Institute” (SUEI) per sconfiggere un mostro dalle sembianze di un treno nero. I robot Shinkalion sono vari modelli di treni proiettili giapponesi (shinkansen) presenti nella realtà che si trasformano in robot per combattere un male sconosciuto per proteggere la sicurezza e la pace del Giappone.

Questa la trama dell’anime così come viene descritto nel sito web ufficiale:

Lo “Shinkansen Deformation Robot Shinkalion” è stato sviluppato dallo Shinkansen Super Evolution Research Institute per proteggere la pace e la sicurezza del Giappone da misteriosi mostri giganti. Il Super Evolution Research Institute stava segretamente sviluppando un nuovo robot “Shinkalion Z” in preparazione dell’invasione di nuovi nemici. I bambini che sono diventati i conducenti di “Shinkalion Z” ora devono unire le loro forze e collaborare con lo staff del laboratorio per sconfiggere il mostro gigante che è appena riapparso! Inizia così un’altra evoluzione dello Shinkalion!!

L’anime è stato presentato in anteprima a gennaio 2018 ed è terminato a giugno 2019. Il franchise aveva anche lanciato un film intitolato Gekijō-ban Shinkansen Henkei Robo Shinkalion: Mirai Kara Shinsoku no ALFA-X (Shinkansen-Transforming Robot Shinkalion the Movie: The Mythically Fast ALFA- X That Came From Future), inaugurato in Giappone nel dicembre 2019.

