Tramite un tweet, è stato svelata una nuova action figure che mostra in anteprima l’eroe che brandirà lo scudo di Captain America nella nuova serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Sam Wilson sarà il nuovo Captain America

Qualche giorno fa è stata condivisa su Twitter un’immagine ritraente l’action figure della linea Hasbro Titan Heroes Series, che mostra Sam Wilson in tuta rosso-bianco e blu, caratteristica del fumetto del 2014 di Remender e Immonen, con tanto di scudo da Captain America abbinato.

Il tweet brasiliano recita:

“Una fuga di notizie dalla linea di giocattoli ‘The Falcon and The Winter Soldier’ mostra la nuova uniforme di Sam Wilson”

L’armatura di Sam Wilson non è cambiata rispetto a quella dei tempi di Falcon, se non per l’eredità dei simbolici colori americani rosso e blu.

🚨🔥 O uniforme do novo Capitão América!! Um vazamento da linha de brinquedos de "The Falcon and The Winter Soldier" mostra o novo uniforme do Sam Wilson. pic.twitter.com/KAVkDKdQr7 — Marvel News (@BRMarvelNews) January 15, 2021

Da dove si parte

Dopo la conclusione di Avengers: Endgame, in cui Chris Evans, nei panni di Steve Rogers, era riuscito ad agguantare quella vita che aveva sempre desiderato tramite il viaggio nel tempo, lo stesso capitano aveva consegnato l’incarico di Captain America al suo amico Sam Wilson, già nel team come Falcon. La nuova serie si svilupperà a partire da questo punto ed è la più attesa tra quelle presentate di recente.

Nel fumetto di Rick Remender e dell’artista Stuart Immonen, dopo che Steve Rogers ha perso il suo siero da super soldato, il suo corpo è tornato alla sua età naturale. Questo lo ha portato a passare il ruolo di Capitan America a Sam Wilson, che avrebbe continuato a guidare gli Avengers in All-New, All-Different Avengers di Mark Waid. Il team presentava il nuovo Capitan America insieme a Iron Man, Thor Jane Foster e Visione, insieme alle nuove reclute Ms. Marvel, Spider-Man (Miles Morales) e Nova (Sam Alexander).

La serie The Falcon and the Winter Soldier è in programma in uscita su Disney+ per il prossimo marzo.

