La serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion sta per lanciare una rivista mensile di 12 numeri, la cui data d’uscita è prevista per il 23 aprile, incentrata sul Consiglio studentesco dell’Ashford Academy, l’accademia privata nell’ex insediamento britannico negli Stati Uniti del Giappone (ex Area 11), frequentata da Lelouch e Nunnally. La rivista sarà chiamata chiamata Student Council Magazine HOPE! e ogni numero conterrà storie e illustrazioni originali.

Code Geass – la rivista

Il primo numero della rivista conterrà la storia Apertura speciale: Riunione di editing della newsletter degli studenti! e un articolo in cui viene intervistato Lelouch Lamperouge, intitolato Chiedi al Consiglio studentesco! Problema n.1: Vicepresidente Lelouch Lamperouge. Il primo numero sarà arricchito da un’illustrazione chiamata La foto del Consiglio studentesco che raffigura Lelouch mentre si fa un subdolo selfie con il Consiglio studentesco.

I fans hanno l’opportunità di decidere alcuni degli argomenti trattati nei prossimi numeri, e persino di partecipare ai sondaggi mensili.

I lettori che si abbonano alla rivista tramite il sito web di MOVIC entro il 14 marzo riceveranno in regalo un poster a grandezza naturale di un’illustrazione originale di Lelouch. Verrà consegnato insieme al 12° e ultimo numero nel marzo 2022.

Ogni numero costa 2.200 yen (circa 17,47 euro) mentre l’abbonamento costa 26.400 yen (circa 209,56 euro). Oltre al negozio online di MOVIC , la rivista può essere ordinata da Animate, Amazon, Rakuten Books, Seven Net Shopping e e-hon.

Code Geass – il franchise

Code Geass: Lelouch of the Rebellion, è una serie anime creata dallo studio Sunrise, scritta da Ichirō Ōkouchi e diretta da Gorō Taniguchi. Il celebre gruppo di mangaka tutto al femminile, CLAMP, ha elaborato il character design originale.

Il sequel, Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, ha esordito nel 2008 portando il numero di episodi complessivi a quota 50.

Lo spin-off in 5 OVA Akito the Exiled è uscito tra il 2012 e il 2016.

Tra il 2009 e il 2010 Dynit ha pubblicato in Italia entrambe le serie, che sono anche state trasmesse in TV sul canale digitale terrestre Rai 4, dal 24 settembre del 2009 al 12 agosto 2010, il giovedì, con orario d’inizio variabile. Dal giugno 2015 la serie è disponibile sul canale di streaming gratuito VVVVID.

Dopo il successo dalla serie animata, sono stati pubblicati vari manga, di cui cinque sono usciti anche in Italia: Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Code Geass: Suzaku of the Counterattack, Code Geass: Nightmare of Nunnally, Code Geass: Renya of Darkness e Code Geass: Oz the Reflection.

Dall’anime sono state tratte anche delle light novel, ispirate rispettivamente alla prima e alla seconda serie animata, scritte da Mamoru Iwasa e serializzate sulla rivista The Sneaker, pubblicata da Kadokawa Shoten.

Recentemente sono stati annunciati nuovi progetti: una nuova serie animata intitolata Z of the Recapturee e un gioco per cellulari.

