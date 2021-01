I fan di L’Attacco dei Giganti sono davvero tanti, e di certo staranno apprezzando anche questa stagione finale (qui trovate la mia entusiastica recensione dell’episodio 6 della Stagione 4 di AOT). Naturalmente, questa passione si estende ogni tipo di medium, dalla fan art al cosplay. E come ha dimostrato un utente di Reddit, nulla impedisce agli appassionati dell’opera originale di Hajime Isayama e dell’anime da essa derivato di omaggiare L’Attacco dei Giganti con una riproduzione in scala di Shiganshina su Minecraft.

L’Attacco dei Giganti – L’impressionante riproduzione di Shiganshina in Minecraft

Sui social media, l’utente FoxicalOW ha entusiasmato i fan con il proprio progetto di Minecraft. Il fan ha trascorso un bel po’ di tempo a realizzare una riproduzione in scala 1:1 di Shiganshina nel proprio mondo di Minecraft. La build è straordinariamente dettagliata date le sue dimensioni e FoxicalOW merita tutti gli elogi possibili per il suo progetto preferito.

Ammirate questa straordinaria opera qui in basso, confrontata con la medesima scena a cui si ispira tratta dall’anime: quasi non si distingue l’anime dalla riproduzione in Minecraft:

Minecraft players recreated Attack on Titan’s Shiganshina to 1:1 scale.

←Minecraft😵 Anime→https://t.co/A43k55CQF1 pic.twitter.com/XWCfTgPcOL — otakujp (@otakucalendarjp) January 15, 2021

Secondo l’utente, il suo team si è assicurato che la scala fosse 1:1 con l’aiuto di Builder’s Refuge. Il servizio consente agli utenti di accedere a un server caricato con strumenti progettati per queste enormi build. Tuttavia, FoxicalOW e il suo team hanno dovuto apportare alcune modifiche al design della città di L’Attacco dei Giganti. Ad esempio, l’utente ha detto che l’altezza delle mura della città è stata raddoppiata per garantire che le case potessero essere abbastanza alte.

Questa mappa non è disponibile per l’uso da parte di chiunque, ma FoxicalOW afferma che intendono caricarla presto. L‘obiettivo attuale è rendere Shiganshina disponibile su Minecraft Java per gli utenti PC. E una volta che ciò accadrà, i fan potranno mettere in scena i propri fan-film basati su L’Attacco dei Giganti usando un server Minecraft condiviso.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

Acquistate la lampada con le fattezze di Levi Ackerman QUI!