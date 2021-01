Il manga Blue Period di Tsubasa Yamaguchi godrà di una trasposizione anime per la tv, come annunciato da Kodansha.

Per il momento sappiamo soltanto che la serie debutterà nel corso del 2021.

Di seguito l’illustrazione dell’autrice per celebrare l’annuncio:

Tsubasa Yamaguchi, già autrice di Lei e il suo Gatto edito da Dynit in Italia, serializza Blue Period sulle pagine della rivista di seinen manga Afternoon di Kodansha dal 24 Giugno 2017.

La serie si compone al momento di 8 volumi, il volume 9 sarà in vendita dal 21 Gennaio 2021.

Nel 2019 l’opera è stata candidata al Premio Manga Taisho e al Premio Manga Kodansha; nel 2020 ha concorso al Premio Culturale Osamu Tezuka ed è stata premiata al Premio Manga Taisho e al Premio Manga Kodansha.

In Italia Blue Period è stato annunciato da J-POP Manga il 31 Marzo 2020; il primo volume è stato pubblicato il 16 Settembre 2020:

Yataro Yaguchi, liceale tanto intelligente quanto disinteressato in ciò che lo circonda, non ha ancora idea di cosa fare dopo il liceo, nonostante i suoi ottimi voti gli permetterebbero di essere facilmente ammesso in molte facoltà universitarie…finché non sperimenta la pittura e decide di intraprendere la strada più difficile di tutte, puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare con la tela e lo spettatore. E anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Per lui si spalanca un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza.