Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 18 al 24 gennaio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 18 al 24 gennaio 2021 – Inediti

NATHAN NEVER 356 La verità di Steven Ross

di Bepi Vigna e Maurizio Gradin

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Per i trent’anni di Nathan Never, si parte con una sconvolgente storia in due parti, che vede protagonista un giovane hacker, specializzato in controinformazione e teorie del complotto. Alcuni clamorosi avvenimenti degli ultimi secoli sarebbero in realtà frutto di una gigantesca manipolazione mediatica… Quelle che ai più sembrano solo bizzarre fantasie attirano l’attenzione dell’Agenzia Alfa, poiché rivelano alcuni dettagli inspiegabili. L’indagine di Nathan porta alla luce un’intricata ragnatela di relazioni segrete tra personaggi influenti e insospettabili, mentre l’Agente Alfa si imbatterà nei loschi piani di una sua vecchia, terribile conoscenza…

MAXI ZAGOR N°41 LA NAVE FANTASMA

uscita: 22/01/2021

Formato: 16×21, b/n

Pagine: 288

Codice a barre: 977182645304210041

Soggetto: Antonio Zamberletti

Sceneggiatura: Antonio Zamberletti

Disegni: Alessandro Chiarolla

Copertina: Alessandro Piccinelli

In un tratto di mare al largo della Florida si verificano inspiegabili e inquietanti fenomeni. Racconti di marinai parlano di vascelli fantasma e di navi scomparse nel nulla o inghiottite da banchi di nebbia che sembrano salire dalle profondità dell’Oceano. Uno scienziato, il Professor Coleman, vecchio amico del Capitano Fishleg, ha forse trovato la spiegazione a questi eventi, ma qualcuno lo fa rapire e lo costringe a ultimare i suoi esperimenti proprio in quella zona di mare. Per salvarlo e per svelare i misteri che si nascondono a sud di Bermuda, Zagor e l’equipaggio della Golden Baby dovranno affrontare oscure forze della natura e impedire che i risultati delle ricerche di Coleman, che potrebbero cambiare le sorti dell’umanità, finiscano nelle mani sbagliate.

TEX MAGAZINE N° 7 TEX MAGAZINE 2021

uscita: 23/01/2021

Formato: 16×21 cm, colore e b/n

Pagine: 176

Codice a barre: 97711226204110157

Copertina: Claudio Villa

Il suono di Ennio Morricone, le sentinelle del Nord-ovest, un approfondimento su Jim Brandon, le notizie dalla Frontiera e due storie inedite di Tex: Columbia River

Soggetto e sceneggiatura: Pasquale Ruju

Disegni: Mario Rossi Un trapper in pericolo sulle rapide del Columbia River, braccato dagli indiani. Tex e Carson sono costretti a unire la loro sorte alla sua. Ma qual è il segreto di Snow? Giubba Rossa

Soggetto e sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Stefano Biglia Il corpo della Polizia a cavallo del Nordovest è stato da poco fondato e il giovane agente Jim Brandon, in missione nella prateria con gli ingegneri e i geologi della futura ferrovia transcanadese, deve difenderli da solo contro i Blackfoot e i famigerati Wolfers…

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1