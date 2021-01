Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 21 gennaio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 21 gennaio

PREACHER VOL. 3: ORGOGLIO AMERICANO

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon

Gennaio 2021 • 17×26, B., 240 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Preacher (1995) #18/26

• Jesse Custer deve recarsi in Francia per liberare l’amico Cassidy dalle grinfie di fanatici religiosi…

• …e questo porta a una lotta senza quartiere contro le forze del Graal!

• Inoltre… le origini segrete del vampiro irlandese!

• Dal team creativo formato da Garth Ennis (The Boys) e Steve Dillon (Hellblazer)!

BATMAN/SUPERMAN 8

Autori: Joshua Williamson, Clayton Henry

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #10

• Un nuovo capitolo di Atomico!

• Un’enorme esplosione ha colpito Gotham City… e potrebbe non essere l’ultima!

• Batman e Superman devono scoprire come Atomic Skull sia diventato una bomba…

• Tutto verrà rivelato quando il terribile piano di Ultra-Humanite porterà terrore nelle vite dei Migliori del mondo!

JUSTICE LEAGUE 8

Autori: Robert Venditti, Eddy Barrows, Xermanico

21 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #44/45

• Una richiesta di soccorso da Atlantide!

• Dagli Abissi del Tartaro, creature mostruose invadono la Terra.

• Intanto, un avversario potentissimo trama in cerca di vendetta!

• Tra mito e magia, Robert Venditti intesse una nuova avventura della sua Justice League!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 1

Autori: John Byrne, Dick Giordano

21 gennaio 2021 • 16×21, b., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: The Man of Steel (1986) #1/4

• Finalmente la nuova edizione integrale del magnum opus del grande John Byrne!

• Nel 1986, la DC decise il rilancio delle serie di Superman per le nuove generazioni. Ora la rivoluzione è diventata un classico!

• In questo numero, le prime quattro storie tratte da The Man of Steel, la leggendaria miniserie che ha dato origine a tutto.

• Mentre il pianeta Krypton è sul punto di esplodere, una coppia di scienziati affida a una piccola navicella spaziale l’ultima speranza del loro popolo!

Batman 6 Sposa o ladra

Autori: Tom King, Mikel Janín, Joëlle Jones

Data di uscita: 21 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Batman (2016) #38/44

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Batman ha chiesto a Catwoman di sposarlo, ma la data del matrimonio non può ancora essere fissata.

• Ci sono missioni da compiere, come quella che coinvolge l’Uomo Pipistrello e Wonder Woman.

• Per non parlare della minaccia rappresentata dalla velenosissima Poison Ivy!

• Continua il ciclo di Tom King, già considerato uno dei migliori della storia del Cavaliere Oscuro.

Superman: Che cosa è successo all’uomo del domani?

DC Limited Collector’s Edition

Autori: Alan Moore, Curt Swan, Dave Gibbons

Data di uscita: 21 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 25.5X35.5 24,00 €

Contiene: Superman #423, Action Comics #583, DC Comics Presents #85, Superman Annual #11

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• In un unico volume in formato gigante, le storie di Superman firmate dal grande Alan Moore!

• Il leggendario Curt Swan disegna l’avventura definitiva dell’Uomo d’Acciaio: Cosa è successo all’Uomo del Domani?

• Il disegnatore di Watchmen Dave Gibbons affianca Moore per l’indimenticabile scontro con Mongul in Per l’uomo che aveva tutto!

• Alcune delle più belle avventure di sempre dedicate all’Azzurrone, firmate dal più grande sceneggiatore vivente!

