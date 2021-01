Le immagini del set di Spider-Man 3 confermano che il finale cliffhanger di Spider-Man: Far From Home verrà tenuto in conto nella prossima collaborazione Marvel Studios / Sony; rivelano inoltre che Peter Parker (Tom Holland) fa visita a MJ (Zendaya) durante un particolare periodo dell’anno, che sembra essere l’ambientazione del film.

Spider-Man 3: le nuovissime immagini dal set

Far From Home si è concluso con una chiara impostazione per il suo follow-up, ma il piano originale sembrava essere cambiato da quando il film è uscito con una serie di aggiunte al cast. Secondo quanto riferito, Jamie Foxx riprenderà il ruolo di Max Dillon aka Electro da The Amazing Spider-Man 2 del 2014, con altri attori che hanno interpretato il ruolo di Tobey Maguire e Andrew Garfield, così come la versione di Charlie Cox di Matthew Murdock / Daredevil.

Nel frattempo, anche Benedict Cumberbatch si sta imbarcando nel progetto come Doctor Stephen Strange, confermando così che Spider-Man 3 sia collegato a

Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia di Sam Raimi.

Dunque, le conseguenze della lotta di Peter Parker (Tom Holland) con Mysterio (Jake Gyllenhaal) saranno ancora affrontate nel film.

Nuove foto dal set di Spider-Man 3 sono state pubblicate su Twitter dall’account @cosmic_marvel, sebbene provengano da un video su Instagram di Atlanta Filming. Le immagini mostrano un primo piano di una bacheca piena di volantini; uno di loro presenta un’illustrazione di Mysterio con il testo “I BELIEVE”. Altrove sul tabellone c’è un altro avviso con appelli ai cittadini per difendere Spidey. Guardate le immagini qui sotto:

MYSTERIO?! 👀🚨 New photos from the ‘SPIDER-MAN 3’ set! (via atlanta_filming | IG) pic.twitter.com/AQ1p0o33t2 — cosmic (@cosmic_marvel) January 17, 2021

Inoltre, Just Jared ha visto Holland e Zendaya sul set di un negozio di ciambelle. Secondo il report, Peter viene visto entrare nel negozio con l’intenzione di parlare con MJ, che lavora lì insieme a Ned. Inoltre, Atlanta Filming ha fornito un’immagine chiara dell’esterno del negozio di ciambelle, che presenta decorazioni natalizie. Evidentemente, almeno una parte di Spider-Man 3 si svolgerà nel periodo natalizio, forse dando all’MCU il loro primo vero film di Natale. Guardate le foto in basso:

Zendaya and Tom Holland film scenes for #SpiderMan3 – see the set pics! https://t.co/HI2MOvIgVn — JustJared.com (@JustJared) January 17, 2021

Acquistate Spider-Man: Far From Home QUI!