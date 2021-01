Gemdrops ha iniziato a trasmettere in streaming un video promozionale per i suoi due giochi VR basati sull’anime Laid-Back Camp, adattamento dell’omonimo manga di Afro.

Il video (che potete vedere all’inizio della pagina) rivela le date di uscita del gioco: Yurucamp Virtual Camp Motosuko-hen (Motosu Lake Version) debutterà a marzo, mentre Yurucamp Virtual Camp Fumoto Camp Jō-hen (Fumoto Camp Site Version) debutterà ad aprile.

Entrambi i giochi dovrebbero essere rilasciare per PlayStation 4, Switch, iOS, Android e PC tramite Steame e supporteranno PSVR, Oculus Rift, HTC Vive e Switch VR Kit. I giochi avranno audio giapponese, con supporto testuale per inglese, giapponese, cinese (semplificato e tradizionale), coreano e francese.

Laid-Back Camp – il franchise

Afro ha lanciato il manga sulla rivista Manga Time Kirara Forward di Houbunsha nel 2015. Yen Press ha iniziato a pubblicare il manga in inglese nel marzo 2018. La storia vede come protagoniste cinque ragazze appassionate di campeggio che si divertono viaggiando per molti luoghi in Giappone mangiando vari spuntini preparati da loro.

Rin adora andare in campeggio solitario attorno a dei laghi da cui si ha una bella vista del Monte Fuji mentre Nadeshiko ha l’hobby di fare delle sgambate in bicicletta fino a vari posti da cui ammirare il più celebre monte del Giappone.

Ad un certo punto le due ragazze si incontrano ed iniziano a fare viaggi insieme, mangiando ramen ed ammirando il paesaggio.

Il primo anime è stato presentato in anteprima nel gennaio 2018 e Crunchyroll ha trasmesso in streaming la serie di 12 episodi in contemporanea. ROOM CAMP (Heya Camp) un breve spin-off della serie, è stato trasmesso dal 6 gennaio al 23 marzo 2020. Un film di animazione è stato tratto dal manga originale. La seconda stagione dell’anime è stata presentata in anteprima il 7 gennaio. Entrambe le stagioni sono dirette da Yoshiaki Kyougoku, presso lo studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy).

