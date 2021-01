Secondo quanto riferito, il celebre attore Matt Damon è stato scritturato in Thor: Love and Thunder. Il Daily Mail ha parlato con l’amato attore dell’entrata nei protocolli di quarantena dell’Australia durante le riprese del film. Molti degli altri attori dell’ultimo film di Taika Waititi sono già lì, e la gente era già al settimo cielo per il film che ha scelto di scritturare Christian Bale come cattivo del progetto. Non è chiaro quale ruolo interpreterà Damon. Thor: Ragnarok è stato annunciato come uno dei migliori film nell’MCU. La fase 4 è già iniziata bene con WandaVision e sembra che Waititi stia preparando qualcosa di davvero molto succulento per gli appassionati.

Thor: Love and Thunder – Le parole di Matt Damon

Nei commenti al Daily Mail, Damon ha detto:

“Sono così entusiasta che io e la mia famiglia potremo chiamare casa l’Australia per i prossimi mesi. Le troupe cinematografiche australiane sono famose in tutto il mondo per la loro professionalità ed è una gioia lavorare con loro, quindi varrà la pena trascorrere 14 giorni in quarantena“.

Ai tempi di Ragnarok, la star di The Martian disse a Collider che era assolutamente pronto per il cameo. La gente sembrava davvero divertirsi nel vedere un cameo così casuale. Ma è diventata la firma di Damon in questi film di supereroi.

“Chris [Hemsworth] mi ha appena chiamato, e Taika mi ha chiamato, e sono amico di quei ragazzi. Mi hanno proposto l’idea e ho pensato che fosse isterica, l’idea fondamentalmente di un attore di teatro comunale intergalattico che vive la fantasia del personaggio di Tom Hiddleston. Ho pensato che fosse solo una parte fantastica, divertente e molto facile da fare. Quei ragazzi erano molto divertenti, e Taika gestisce un set davvero divertente. È stato un passaggio leggero per me“.

