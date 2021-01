Ghostbusters – Legacy (Ghostbusters: Afterlife), sequel di Ghostbuster II, è al momento previsto nei cinema per l’11 Giugno 2021 dopo diversi rinvii a causa della pandemia in corso.

La rivista Empire ha pubblicato una nuova foto del film, che vede i giovani protagonisti interpretati da Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Logan Kim nelle divise da Acchiappafantasmi a bordo della mitica Ecto-1:

Il regista Jason Reitman, figlio dell’Ivan Reitman che ha diretto i due film degli Anni 80, ha confidato alla stessa testata come suo padre abbia dato la benedizione al nuovo film:

Mio padre non è uscito molto di casa per il Covid. Ma ha fatto un test, si è messo la mascherina e ha guidato fino alla Sony per guardare il film con lo studio. Dopo ha pianto e ha detto: “Sono così orgoglioso di essere tuo padre”.

È stato uno dei momenti più belli della mia vita.