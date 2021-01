Sono state diffuse pochi minuti fa le novità Disney+ di febbraio 2021 che arriveranno sulla piattaforma streaming fra pochissimi giorni.

Viene confermato il lancio di Disney Star il 23 febbraio 2021 come parte integrante

di Disney+, con la propria sezione sulla piattaforma e una nuova e prestigiosa

proposta di serie di intrattenimento, film, documentari e altri titoli che raddoppieranno

i contenuti disponibili per gli abbonati di Disney+ – per tutti i dettagli cliccate QUI.

Le novità Disney+ di febbraio 2021

Flora & Ulisse (19 febbraio)

Flora & Ulisse è una deliziosa commedia avventurosa basata sul romanzo vincitore della Medaglia Newbery che vede protagonista Flora, una bambina di 10 anni grande appassionata di fumetti che si autodefinisce cinica, i cui genitori si sono separati da poco.

Dopo aver salvato uno scoiattolo, a cui lei stessa ha dato il nome di Ulisse, scoprirà ben presto, con grande stupore, che l’animale possiede poteri unici da supereroe e insieme a lui finirà per vivere una serie di esilaranti vicissitudini che cambieranno per sempre la sua vita e il suo modo di vederla. Matilda Lawler, qui al suo esordio nel ruolo di Flora, è al fianco di Alyson Hannigan (How I Met Yout Mother, American Pie) nel ruolo di Phyllis, scrittrice di romanzi rosa e mamma di Flora, e Ben Schwartz (Parks and Recreation, Modern Family) nel ruolo del papà, fumettista in difficoltà. Danny Pudi (Community, The Tiger Hunter) interpreta Miller, un sin troppo zelante agente della Sezione animali randagi, mentre l’esordiente Benjamin Evan Ainsworth è William, un nuovo amico di Flora.

Nel cast figurano anche Anna Deveare Smith, Janeane Garofolo e Kate Micucci. Flora e Ulisse è diretto da Lena Khan (The Tiger Hunter) e prodotto dal candidato agli Oscar Gil Netter (Vita di Pi, The Blind Side, lo & Marley). Katterli Frauenfelder (Dumbo, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali) e James Powers (trilogia di Maze Runner) sono i produttori esecutivi. Il libro, “Flora e Ulisse. Le avventure illustrate”, di Kate DiCamillo, edito in Italia da Il Castoro, è stato adattato per il film da Brad Copeland (Ferdinand, Svalvolati on the road).

I Simpson Stagione 31 (12 febbraio)

Vincitore dell’Emmy Award 2019 per il Miglior Programma Animato, I SIMPSON, continua a far breccia nel cuore degli spettatori per la sua ironia irriverente nei confronti di tutto e tutti. Con il suo umorismo sovversivo e l’irresistibile arguzia, la serie ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura pop americana, e i suoi protagonisti – Homer (Dan Castellaneta), Marge (Julie Kavner), Bart (Nancy Cartwright), Lisa (Yeardley

Smith) e Maggie – sono delle icone televisive. La serie più longeva nella storia della TV americana, vincitrice di Emmy® Award, Annie Award e Peabody Award, ha superato il record di Gunsmoke per il maggior numero di episodi di un programma televisivo a puntate. I SIMPSON è una produzione Gracie Films in collaborazione con 20th Century Fox Television. La serie è stata creata da Matt Groening e sviluppata da James L. Brooks, Matt Groening e Sam Simon, con James L. Brooks e Matt Groening anche nel ruolo di produttori esecutivi. Al Jean e Matt Selman si aggiungono alla produzione esecutiva e ne sono gli showrunner.

Il Diritto di Contare (19 febbraio)

Il diritto di contare racconta l’incredibile storia, mai raccontata ma vera, di un brillante gruppo di donne che ha cambiato in meglio le fondamenta del Paese, puntando alle stelle.

Il film racconta la storia importante di una squadra speciale di donne matematiche nere della NASA che ha contribuito a vincere la corsa allo spazio contro le loro rivali in Unione Sovietica e, allo stesso tempo, si è battuta per la parità di diritti e opportunità. Tutti sanno delle missioni Apollo. Possiamo tutti elencare immediatamente gli audaci astronauti maschi che hanno fatto quei primi giganteschi passi per l’umanità nello spazio: John Glenn, Alan Shepard e Neil Armstrong. Eppure, sorprendentemente, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono nomi che non vengono insegnati a scuola e sconosciuti alla maggior parte delle persone, anche se i loro audaci, intelligenti e potenti ruoli di geniali “computer umani” della NASA sono stati indispensabili per compiere progressi che hanno consentito le missioni dell’uomo nello spazio.

Il diritto di contare è la storia di un trio visionario di donne che hanno attraversato le linee

di genere, di razza e professionali nel loro cammino verso un viaggio cosmico pionieristico, con protagonista la candidata all’Oscar Taraji P. Henson (Empire, Il curioso caso di Benjamin Button, Hustle & Flow – Il colore della musica), la vincitrice dell’Oscar® Octavia Spencer (The Divergente Series: Allegiant, Fruitvale Station, The Help), la cantante Janelle Monae al suo debutto cinematografico e il due volte vincitore dell’Oscar® Kevin Costner (Black or White, L’uomo dei sogni, Balla coi lupi).

La Leggenda di Frozen (26 febbraio)

Ispirato dalle emozionanti ambientazioni, dai temi e dai personaggi elementari di Frozen 2- Il segreto di Arendelle dei Walt Disney Animation Studios, l’acclamato regista Jeff Gipson (Cycles) dà vita a questo racconto fantasioso e vibrante ambientato in una foresta incantata al di fuori di Arendelle. Una riunione di famiglia per una serata di favole della buonanotte prepara il palcoscenico per una magnifica avventura in un mondo colorato e mitico, che include l’incontro ravvicinato con il Nokk (uno spirito dell’acqua sotto forma di un possente cavallo), Gale (lo spirito del vento giocoso che può manifestarsi come una leggera brezza o una forza furiosa simile a un tornado), i Giganti della Terra (le creature massicce che formano le rive rocciose dei fiumi e sono capaci di un’intensa distruzione al risveglio) e lo Spirito del Fuoco (una salamandra veloce e mutevole di nome Bruni). Mentre la storia si snoda, questi spiriti prendono vita e il mito del loro passato e del loro futuro viene rivelato. La production designer Brittney Lee ha attinto all’eredità dei grandi artisti degli Studios (Eyvind Earle, Mary Blair e lo stesso production designer dei due Frozen, Michael Giaimo) unita al suo istinto, al fine di creare un paesaggio, visivo unico per colori, forme e stile. Proprio come la pietra miliare musicale di Disney Fantasia, ha combinato il potere della musica con una grafica sorprendente, il produttore Nicholas Russell e il regista Gipson hanno coinvolto il compositore Joseph Trapanese (Tron: Legacy) per aiutarli a migliorare l’esperienza di La leggenda di Frozen. Infine, La leggenda di Frozen è un omaggio alla tradizione familiare di Gipson di raccontare storie della buonanotte, compresa una particolare tramandata dal suo bis-bis-bisnonno su un incontro con il fuorilegge Jesse James quando era un giovane ragazzo di campagna che cresceva vicino a Kansas City.

Mickey Go Local (26 febbraio)

Topolino e i suoi amici esplorano il meglio di Singapore e della Malesia – dal cibo agli abiti tradizionali, passando dall’iconica e moderna architettura. Talvolta fanno i turisti andandosene in giro, altre volte invece sono abitanti del posto che mostrano la vita locale, ma riescono sempre a ritrovarsi in situazioni buffe e divertenti.

Il Sogno di Jerome (5 febbraio)

Nel divertente seguito de Il sogno di Calvin, le miracolose scarpe finiscono ai piedi di un ragazzino che sogna fama, successo ed una vita migliore per la sua famiglia!

Esplora la Collezione di San Valentino su Disney+ il 14 febbraio

Colpa delle Stelle (12 febbraio)

Hazel e Gus sono due adolescenti straordinari che condividono un sarcastico senso dell’umorismo, la distanza dalle convenzioni e un amore che travolge loro, e noi, in un viaggio indimenticabile. Il loro rapporto è ancora più miracoloso, considerando che si sono incontrati e innamorati agli incontro di un gruppo di supporto per il cancro. Colpa delle stelle, basato sul romanzo bestseller di John Green, esplora l’impresa, divertente, emozionante e tragica dell’essere vivi e innamorati. Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) ha sedici anni. Alterna momenti di grande affetto e di scarsa tolleranza nei confronti dei suoi genitori un po’ asfissianti. Si invaghisce, ricambiata, di un giovane di nome Gus Waters (Ansel Elgort). I due ragazzi iniziano una storia in cui condividono anche i timori e le preoccupazioni per il loro stato di salute, oltre alla passione per i libri, fra cui primeggia il preferito di Hazel, “An Imperial Affliction”. La ragazza ha provato più volte a contattare il misantropo autore del libro, Peter Van Houten (Willem Dafoe), ma senza alcun risultato. Quando Gus riesce a raggiungere Van Houten tramite l’assistente dello scrittore, viene inaspettatamente invitato ad incontrarlo ad Amsterdam. Gus intende portare Hazel con sé in un viaggio che potrà finalmente chiarirle il motivo per cui questo libro è sempre stato tanto importante per lei. Tuttavia le risposte che sta cercando non arriveranno da Peter Van Houten, ma dalla straordinaria avventura che Hazel vivrà al fianco di una persona che non ha paura di amare, un ragazzo che le regalerà “un pizzico di eternità, un per sempre in una manciata di giorni”.

La Bella e la Bestia

Lilli e il Vagabondo

Pretty Princess

Principe Azzurro Cercasi

Mai stata baciata

10 cose che odio di te

La Principessa e il ranocchio

Un amore tutto suo

Genitori in trappola

