È ufficialmente partita nella serata di ieri negli Stati Uniti, sul network The CW, Batwoman 2 e l’episodio non ha perso tempo introducendo la nuova protagonista Ryan Wilder (interpretata da Javicia Leslie) che, come già abbondantemente anticipato, sostituirà Kate Kane (la dimissionaria Ruby Rose) nei panni di Batwoman.

Più volte infatti era stato dichiarato che il cambio di protagonista sarebbe stato inserito in una trama organica allo sviluppo della serie, ma sarà stato davvero così?

Attenzione la seguente notizie contiene spoiler sul primo episodio di Batwoman 2!

La season premiere di Batwoman 2 si apre con un aereo di linea che precipita poco fuori Gotham City. Ad assistere allo schianto, dall’interno del suo furgone, è proprio Ryan Wilder che si precipita sul luogo dell’incidente nel tentativo di prestare i primi soccorsi e cercare sopravvissuti.

Proprio fra i rottami, alla ricerca di sopravvissuti, Ryan ritrova qualcosa di impensabile: il costume di Batwoman. Al suono delle sirene dei primi soccorsi decide quindi di prendere il costume e scappare.

Contemporaneamente nella Batcaverna, Luke e Mary sono preoccupati perché hanno appena avuto notizia dello schianto dell’aereo, aereo su cui doveva trovarsi Kate dopo essere volata a National City per incontrare Supergirl.

Kate non risponde né al cellullare né con la trasmittente e il GPS del costume sembra essere fuori uso. Ma con estrema sorpresa scoprono intanto un altro dettaglio incongruente: Kate non doveva essere su quel volo, il suo volo originale infatti era stato spostato molte ore dopo!

Sulla scena dello schianto intanto non si ritrovano cadaveri: il volo sembra essere partito senza passeggeri.

Julia Pennyworth e Sophie intanto si confrontano sull’accaduto e sulla misteriosa donna che le stava seguendo negli ultimi giorni chiamata Safiyah. Ed è proprio con un suo messaggio che si conclude l’episodio, messaggio indirizzato però ad Alice che recita “Siamo pari – Safiyah”.

Gli sceneggiatori sembra aver costruito un mistero riguardo la scomparsa di Kate che potrebbe fare da filo conduttore alle trame di Batwoman 2 mentre Ryan Wilder indossa riluttante i panni dell’eroina.

