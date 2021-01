A poco più di un mese dall’uscita di Persona 5 Strikers, è disponibile il nuovo trailer intitolato “All-Out-Attack” in onore dell’attacco concatenato del capitolo principale. Nonostante la brevità del trailer, possiamo vedere le parti salienti del gioco e cosa aspettarci dal suo stile vibrante, colorato e molto, molto stravagante. Ora che manca un mese all’uscita, in molti attendono con ansia Persona 5 Strikers, che renderà il gioco un crossover con Dynasy Warriors.

Mettendo su un party di quattro membri, Joker dovrà farsi strada tra una serie di nemici combattendo insieme ai suoi alleati per svelare i segreti del mondo. Le battaglie inizieranno entrando in contatto con i nemici e dando vita a situazioni come attacchi a sorpresa e la possibilità di utilizzare abilità e attacchi concatenati (come mostrato nel trailer).

Manca solo un mese all’uscita di Persona 5 Strikers, voi lo avete già prenotato?

Persona 5 Strikers – cosa sarà

Persona 5 Strikers sarà a tutti gli effetti un seguito di Persona 5, ambientato sei mesi dopo la fine del gioco. Joker dovrà riunire i Phantom Thieves e investigare su una serie di misteri che riguardano alcune persone sparse per il Giappone. Come detto, il gioco sarà un crossover con la nota saga di Musō, Dynasty Warriors. Il gioco è solo uno dei vari capitoli che compongono quella che è diventa a tutti gli effetti “la saga di Persona 5“.

Il gioco è stato sviluppato a partire dal dicembre 2018, ma è stato mostrato per la prima volta nella primavera 2019. Atlus, nello sviluppo del gioco, è stata affiancata dalla Koei Tecmo. Nel frattempo i fan in tutto il mondo attendono che Atlus dia qualche nuova informazione o aggiornamento sullo stato dei lavori di Persona 6, tanto richiesto da pubblico e critica.

Vi ricordiamo che Persona 5 Strikers è atteso per il 23 febbraio 2021 per PS4, Nintendo Switch e PC.

Prenota subito Persona 5 Strikers Day-On Edition per PlayStation 4