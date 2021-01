Stand ad una voce di corridoio circolata nelle ultime ore, Battlefield 6 potrebbe essere molto più che un nuovo capitolo della serie, ma addirittura un nuovo inizio, un soft reboot, o addirittura un reboot. Dunque il nuovo capitolo potrebbe addirittura non essere Battlefield 6 e non riportare proprio la numerazione. La diceria è stata sparsa da un insider che afferma che il gioco dovrebbe avere un multigiocatore fino a 128 giocatori contemporaneamente, dando quindi la possibilità di affrontare battaglie su ampia scala.

Battlefield 6, inoltre, potrebbe addirittura essere ancora cross-gen, dunque uscire sia per PS4, Xbox One e PC, che per PS5 e Xbox Series X\S. Oltre tutto ciò, il titolo potrebbe prendere molto più ispirazione dai capitoli precedenti come il 3 e dare delle ambientazioni più contemporanee. Un altro occhio di riguardo dovrebbe essere dato anche ai combattimenti, in cui si farà più utilizzo dei veicoli e ci sarà molta più importanza all’interazione con la mappa e ciò che circonda il giocatore.

Battlefield 6 – cosa sappiamo fino ad ora?

Un paio di mesi fa Electronic Arts stessa aveva fatto intendere di star lavorando ad un nuovo capitolo di Battlefield. A rivelarlo era stato proprio il CEO di EA Andrew Wilson che aveva affermato quanto segue:

“DICE sta creando il prossimo gioco di Battlefield e sarà il più grande mai concepito. Gli avanzamenti tecnologici delle nuove console stanno permettendo al team di sviluppo di portare davvero la serie verso la nuova generazione. […] Abbiamo fatto sì che l’intero studio di DICE si mettesse al lavoro sul nuovo Battlefield per creare l’esperienza di nuova generazione definitiva. […]”

Il nuovo Battlefield, stando a queste indiscrezioni, potrebbe addirittura arrivare proprio quest’anno, presumibilmente verso la fine. EA aveva già parlato dell’arrivo di un nuovo capitolo della serie, ma non era stato aggiunto nulla oltre che fosse semplicemente in lavorazione. Con questo annuncio ufficializzato, anche la serie di DICE sbarca dunque sulla nuova generazione di console, uscita a novembre.

