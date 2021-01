Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto un nuovo strumento ninja scientifico nell’ultimo episodio che sarà sicuramente un pezzo chiave dell’arco narrativo. Ciò include alcuni strumenti importanti per le battaglie future, come il più recente strumento ninja scientifico di Naruto.

Boruto – La nuova arma ninja di Naruto

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’episodio 181 di Boruto: Naruto Next Generations.

Dopo essere stato introdotto in un episodio precedente, l’episodio 181 dell’anime ha mostrato cosa può davvero fare il nuovo braccio protesico di Naruto.

Boruto ha inaugurato l’anno nuovo alla grande: non solo i membri di Kara si sono fatti strada verso l’adattamento animato, ma anche la famiglia Uzumaki lo ha fatto. In questo caso specifico, Naruto ha testato la potenza del nuovissimo strumento ninja scientifico creato da Katasuke.

L’episodio 181 della serie vede Naruto e Boruto combattere tra loro. Mentre Boruto ha alcuni assi nella manica, suo padre è sempre un passo avanti a lui nella lotta. Naruto non solo ha le sue tecniche, ma viene presto rivelato che il suo braccio protesico ora può assorbire i jutsu altrui. Come Naruto spiega a suo figlio poco dopo lo scontro, Katasuke ha avuto l’idea di dare questa abilità al nuovo braccio durante il combattimento contro Momoshiki.

Questo nuovo braccio può assorbire e neutralizzare il jutsu di un avversario, ma non è in grado di respingerlo come è stato in grado di fare Momoshiki. È un prototipo che Naruto stava testando, e l’Hokage ha scelto di sfidare suo figlio perché voleva vedere quanto sia effettivamente migliorato Boruto dal loro ultimo incontro. Armi potenti come questa potrebbero essere usate in modo improprio nelle mani sbagliate, quindi Naruto spiega a suo figlio che spera che lo sviluppo di strumenti come questo possa essere per loro un grande beneficio a lungo termine.

Come ci si aspetterebbe, questo braccio giocherà un ruolo molto più significativo nell’arco corrente nei prossimi episodi.

