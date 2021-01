Cells at Work – Lavori in Corpo godrà di un nuovo gioco, dopo quello per smartphone del 2019 che ha chiuso i battenti a Gennaio.

Al momento si sa soltanto che sarà sviluppato dalla compagnia cinese NetEase Games (Knives Out, Identity V).

Ulteriori informazioni, come piattaforme e finestra di uscita, saranno diffuse prossimamente.

A proposito di Cells at Work

Cells at Work (Hataraku Saibou) nasce dalla fantasia di Akane Shimizu come manga pubblicato a partire dal 26 Gennaio 2015 sulle pagine del mensile Shonen Sirius di Kodansha; la serie si concluderà con il capitolo 30, il volume finale sarà il 6°.

Ha dato origine a numerosi manga derivati come Hataraku Saibou Black, Hataraku Saikin, Hatarakanai Saibou, Hataraku Saibou Friend, Hataraku Kesshouban-chan e Hataraku Saibou Baby.

Una prima serie anime è andata in onda nell’Estate 2018 per 13 episodi, seguita da uno special il 26 Dicembre dello stesso anno.

Dallo scorso 9 Gennaio sono in onda la seconda serie anime e l’anime basato sullo spin-off Black di Shigemitsu Harada (anche noto in Italia per Yuria Type 100 edito da Magic Press) e Issei Hatsuyoshi.

Cells at Work in Italia

In Italia Cells at Work è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, mentre gli anime sono disponibili in streaming gratuito su Yamato Animation:

ESPLORANDO IL CORPO UMANO… IN VERSIONE MANGA!

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni… il lavoro dei globuli bianchi! Volete saperne di più riguardo a pneumococchi, allergia, influenza e abrasioni? Allora non perdetevi il primo, esilarante volume di questa serie-rivelazione che mescola ironia, azione e combattimenti in pieno stile shonen!

