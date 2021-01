L’Attacco dei Giganti 4 è finalmente entrato nel vivo con l’episodio più recente dell’anime, denso di avvenimenti e di interessanti informazioni. L’ultima stagione dell’anime è iniziata con un primo episodio mozzafiato per poi tornare al ritmo narrativo più lento che da sempre caratterizza questa opera.

Questa scelta è stata fatta perché era necessario introdurre prima e presentare poi i nuovi personaggi introdotti dall’altra parte del conflitto, nel paese di Marley. Le cose hanno iniziato a cambiare direzione, tuttavia, con il cliffhanger del precedente episodio della serie, che ha visto Eren dichiarare guerra a Marley trasformandosi in un’area densamente popolata. Ora, il suo Gigante d’Attacco è più che pronto per combattere e infliggere un colpo durissimo alla potenza militare e coloniale nota come Marley, ora che L’Attacco dei Giganti 4 accelera la sua corsa verso il tanto atteso finale.

L’Attacco dei Giganti 4 – L’illustrazione celebrativa dell’episodio 6

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! la nuova illustrazione di L’Attacco dei Giganti 4 contiene spoiler sull’episodio 6 della serie.

Per celebrare questo nuovo, gigantesco cambiamento con l’episodio 65 della serie, l’animatore di L’Attacco dei Giganti 4 Takayuki Sano ha illustrato un nuovo sketch che mostra il Gigante Martello in primo piano, sulla destra, con il Gigante d’Attacco sullo sfondo.

Entrambi i Giganti hanno iniziato a lottare ferocemente nell’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4, e questa illustrazione condivisa sull’account Twitter ufficiale della serie è una grande anticipazione dell’ultimo episodio, ricchissimo di azione. Datele un’occhiata qui sotto:

Sebbene ci siano molte cose da celebrare nell’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4, come il ritorno di alcuni personaggi così amati dai fan come Mikasa, Levi e altri, questa volta sono Eren e il Corpo di Ricerca gli invasori. I civili marleaiani sono stati catapultati nel mezzo di questa prima battaglia, e molti di loro, inclusi alcuni bambini, hanno perso la vita.

Ognuno di loro è cresciuto in modo significativo dall’ultima volta che li abbiamo visti alla fine della terza stagione, ma ciò significa anche che questa guerra assumerà anche caratteristiche più mature.

