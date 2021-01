Il creatore di Edens Zero Hiro Mashima, dopo la fine del suo lavoro precedente, Fairy Tail, ha iniziato a vedere i frutti del suo nuovo lavoro, superando i 100 capitoli l’anno scorso. Non solo, ma il franchise si sta preparando per essere ancora più grande abbastanza presto, poiché l’anime di Edens Zero farà il suo debutto questa primavera.

Man mano che il manga va avanti, tuttavia, i fan stanno iniziando a vedere molti cambiamenti nelle tematiche e nel tono rispetto ai precedenti lavori di Mashima, il quale lo ha anche accennato mentre stava parlando di come le cose cambieranno nel futuro di della sua serie.

Edens Zero – Le parole del creatore Hiro Mashima

In una recente intervista con Animate Times (tradotta da @11thDoctr su Twitter), Hiro Mashima ha rivelato che mentre Edens Zero ha ripreso molti dei temi più leggeri di Fairy Tail come la famiglia e l’amicizia, sembra che inizierà a cambiare man mano che la serie andrà avanti:

“Al momento, stiamo continuando i temi di Fairy Tail come l’amicizia, la famiglia e le battaglie, ma il tema potrebbe cambiare un po’ alla fine. Non posso ancora dirlo qui“.

Quando gli è stato chiesto di parlare ulteriormente di cosa potesse significare questo accenno, Mashima ha chiarito che mentre non sta andando avanti con il preciso intento di cambiare le tematiche di Edens Zero, poiché non è ancora del tutto sicuro di cosa accadrà andando avanti.

I capitoli più recenti della serie sembrano andare nella direzione di un rinnovamento delle tematiche di Edens Zero, ma i fan hanno già visto i racconti più oscuri che esistono nell’universo di Edens Zero attraverso i primi, pochi archi principali della serie.

La “Madre” al centro dell’universo rimane l’obiettivo e il mistero più grande per Shiki e gli altri membri dell’equipaggio di Edens Zero, ed è chiaro che quando ciò avverrà sarà un grande cambiamento per l’intera serie.

