David Ayer, regista di Suicide Squad, ha pubblicato una breve clip di una scena tagliata del film con il Joker di Jared Leto attraverso le storie di Instagram.

La breve clip dice “Dovreste vergognarvi di voi stessi“, e fa parte di una scena più ampia in cui il Joker si rivolge alla squadra intera.

La scena si svolgerebbe in un terzo atto del film molto diverso da quello che abbiamo visto nei cinema:

Suicide Squad e la Ayer Cut

Come Justice League, ma per motivi diversi, anche Suicide Squad potrebbe essere arrivato al cinema in una versione diversa da quella che era la visione originale del regista.

Si è quindi rumoreggiato di una ipotetica Ayer Cut, contenente le scene (si parla di quaranta minuti) tagliate; in questa versione il Joker di Jared Leto avrebbe molto più spazio.

Nel frattempo ritroveremo il personaggio nella Snyder Cut di Justice League in arrivo a Marzo su HBO Max.

A proposito di Suicide Squad

Suicide Squad vede Geoff Johns, Deborah Snyder, Zack Snyder, Steven Mnuchin e Colin Wilson nel ruolo di produttori esecutivi; David Ayer è anche l’autore della sceneggiatura.

Il cast include Will Smith (Floyd Lawton / Deadshot), Jared Leto (Joker), Margot Robbie (Harleen Quinzel / Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang), Jay Hernandez (Chato Santana / El Diablo), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Waylon Jones / Killer Croc) e Karen Fukuhara (Tatsu Yamashiro / Katana).

L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A. Amanda Waller ha messo insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che si possano trovare nelle carceri del mondo, mettendo loro a disposizione il più fornito arsenale di armi del governo. La loro missione sarà quella di sconfiggere un’entità insuperabile e misteriosa.

Recupera Suicide Squad Collector’s Edition