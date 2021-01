Il manga di Black Clover, di Yuki Tabata, svela la nuova forma demoniaca di Nacht, il vice-capitano del Toro Nero.

ATTENZIONE! QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITOLO 278 DI BLACK CLOVER!

Se l’adattamento anime di Black Clover ha appena iniziato a esplorare il nuovo arco narrativo del Regno di Spade, la serie manga originale, pubblicata su Weekly Shonen Jump di Yuki Tabata, ha appena raggiunto un nuovo punto di svolta, con i cavalieri magici del Regno di Clover che hanno iniziato la battaglia contro la Triade Oscura nel Regno di Spade. Mentre Yuno e Charlotte hanno iniziato le loro rispettive battaglie nei due capitoli precedenti, l’ultimo capitolo della serie è incentrato sullo scontro tra Nacht e Jack lo Squartatore e Dante, il più forte dei tre della Triade.

Quando Nacht ha debuttato per la prima volta nella serie, uno dei più grandi misteri che lo circondavano era come poteva avere contratti con un numero multiplo di demoni, a differenza di Asta. Il capitolo 278 della serie rivela che questo non solo è un vantaggio per il possessore di contratti, in quanto aumenta a dismisura le sue abilità magiche, ma gli permette di ottenere più forme demoniache.

Il capitolo 278 riprende esattamente da un precedente cliffhanger in cui Nacht e il capitano della Mantide Religiosa Verde Jack lo Squartatore, affrontano Dante. Dante è diventato molto più forte dalla sua precedente sconfitta a causa di una serie di esperimenti condotti sul suo corpo, e sembra che abbia reso più forte anche la sua magia gravitazionale. Nacht si scontro contro Dante, rivelando una nuova forma demoniaca, chiamata: Devil Union Mode Equus, Characteristic: Toughness.

Questa nuova forma gli conferisce un corpo simile a un castello, ed gli permette di stare in piedi nonostante i poteri di gravità di Dante. Questa è una forma radicalmente diversa dalla modalità Canis che gli avevamo visto usare mentre allenava Asta e Liebe. Inoltre è possibile che Equus possa avere altre forme diverse al suo interno.

Che cosa ne pensi della nuova forma demoniaca di Nacht? Diccelo nei commenti!

