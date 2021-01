L’anime di Yashahime: Princess Half-Demon ha finalmente iniziato a rispondere a molte delle domande che i fans si ponevano su dove fossero finiti molti dei personaggi protagonisti della serie anime di Inuyasha, tratto dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi. L’ultimo episodio di Yashahime riporta in scena proprio uno di questi personaggi che in Inuyasha era stato un pochino sottovalutato.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 16 DI YASHAHIME

L’ultimo episodio di Yashahime: Princess Half-Demon non solo ha sorpreso i fans con un ritorno inaspettato, quello di Koga, ma rivela che il ragazzo ha avuto un ruolo fondamentale nell’educazione di Moroha in assenza di Inuyasha e Kagome. E forse questo spiega il perché di quel caratterino esuberante che la ragazzina si ritrova!

Come molti si ricorderanno Koga era innamorato perso di Kagome e per questo, ogni volta che si incontrava con Inuyasha, non mancava occasione di scatenare una rissa, che di solito perdeva. Chissà se è perché prova ancora qualcosa per Kagome che si è offerto di allevarne la figlia dopo che i suoi genitori sono stati rinchiusi da Sesshoumaru nella perla nera, come spiegato nell’episodio 15 di Yashahime: Princess Half-Demon.

A quanto pare i due avevano già previsto di lasciare la figlia nelle mani di Koga e della tribù dei lupi nel caso fosse loro successo qualcosa. Anche se l’apparizione di Koga è stata decisamente breve, c’è la possibilità che lo rivedremo ancora, prima che il sequel finisca.

Yashahime sta finalmente dando una risposta a tutte quelle domande che i fans si chiedevano dall’annuncio della serie. Probabilmente c’è ancora tanto che deve essere riportato alla luce. Non ci resta che attendere il proseguo della serie.

Yashahime: Princess Half-Demon – la trama

Yashahime: Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo il tunnel si apre di nuovo dando via agli eventi della serie.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

