Yashahime: Princess Half-Demon, il sequel di Inuyasha, ha finalmente rivelato l’identità della madre delle gemelle, confermando quello che già da tempo i fans avevano ipotizzato.

ATTENZIONE! QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’ANIME DI YASHAHIME!

Fin dall’annuncio dell’uscita del seguito di Inuyasha i fans sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a ipotizzare che le due gemelle Towa e Setsuna fossero le figlie di Rin e Sesshomaru. Ora, l’ultimo episodio di Yashahime non solo ha confermato che Sestuna e Towa sono effettivamente le loro figlie, ma ha anche fornito un sacco di retroscena su come sono nate le gemelle e del perché sono state separate dai loro genitori.

Nell’episodio vediamo Rin dare alla luce le gemelle, che le vengono poi portate via da Sesshomaru per la loro sicurezza mentre una cometa che annuncia una profezia nefasta si avvicina. L’episodio 14 aveva già mostrato come si era verificato l’incendio nella foresta che aveva causato la separazione di Towa e Setsuna.

Forse Sesshomaru non vincerà esattamente il premio di migliore padre dell’anno, avendo preso le sue figlie dalla madre e non avendo, apparentemente, fatto nulla quando la foresta è bruciata a causa della rabbia di Homura, un malvagio dio della montagna e un amante estremamente possessivo. Dobbiamo però ricordare che è stato proprio Sesshomaru a salvare la vita di Kagome e di Inuyasha e a mettere in salvo sia le proprie figlie che Moroha. Che non avesse avuto altra scelta se non quella di abbandonarle nel nostro mondo?

Yashahime: Princess Half-Demon – l’anime

Yashahime: Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Yashahime: Princess Half-Demon segue la storia delle figlie di Sesshomaru e Inuyasha mentre intraprendono un viaggio attraverso il tempo. Ambientato nell’epoca feudale giapponese, le gemelle per metà demone, Towa e Setsuna, sono state divise da un incendio nella foresta. Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo si riapre il tunnel che connette le due ere, permettendo a Towa di riabbracciarsi con Setsuna, ormai una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku…

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

