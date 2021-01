L’anime di Jujutsu Kaisen ha finalmente ripreso la messa in onda degli episodi dopo la lunga pausa natalizia. Il quattordicesimo episodio della serie ha riservato ai fans una grande sorpresa, facendo finalmente riunire Yuji ai suoi compagni di squadra. Inizia così un altro arco narrativo che introduce diversi nuovi nemici che i nostri protagonisti dovranno affrontare.

ATTENZIONE! QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 14 DI JUJUTSU KAISEN!

Jujutsu Kaisen – un nuovo pericolo per Yuji

L’episodio 14 di Jujutsu Kaisen inizia con una toccante e quanto mai divertente riunione tra Yuji e Nobara, Megumi e il resto della Jujutsu Tech di Tokyo. I ragazzi si stanno preparando per la competizione a venire tra l’Istituto di Arti Occulte di Tokyo e la scuola gemellata di Kyoto.

Sembrerebbe quindi che le cose iniziano ad andare bene per il nostro protagonista, ancora reduce dal dolore provocato dal non essere riuscito a salvare Junpei, ucciso brutalmente dal demone Mahito davanti a lui. Purtroppo i guai non sono finiti per il ragazzo che presto dovrà vedersela contro gli stregoni della scuola di Kyoto, decisi a uccidere il portatore di Sukuna, in mezzo a tutto il caos della competizione.

Sebbene lo schema della competizione preveda di ottenere punti attraverso l’uccisione dei rispettivi spiriti maledetti, le due squadre sono incoraggiate a interferire l’una con l’altra per guadagnare punti extra e impedire allo stesso tempo agli avversari di ottenerli. Non ci sono regole e la scuola di Kyoto sta pianificando di usare questo fatto per far sembrare che la morte di Yuji un incidente.

Questo piano è stato messo a punto dal preside della scuola di Kyoto, Gakuganji Yoshinobu, convinto che Yuji sia una minaccia. Non tutti i suoi studenti sono d’accordo con questo piano, ad esempio Aoi Todo esprime ad alta voce il suo disgusto per il piano subdolo e rifiuta di prenderne parte. Gli altri stregoni condividono invece il piano del maestro.

Che cosa ne sarà di Yuji? Non ci resta che attendere il prossimo episodio per scoprirlo.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 135 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata è prodotta da studio MAPPA e finora conta 13 episodi trasmessi.

