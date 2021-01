Le uscite Star Comics del 20 Gennaio 2021 includono il debutto l’adattamento a fumetti de Il Diario di Anne Frank a cura di Ozanam & Nadji e i nuovi volumi di serie manga come Gintama, Ultraman e To Your Eternity.

Le uscite Star Comics del 20 Gennaio 2021

IL DIARIO DI ANNE FRANK

di Ozanam, Nadji

17×24, B, 144 pp, colore, con alette, € 13,90

Il giorno in cui compie 13 anni, Anne riceve in dono un diario, che decide di usare come diario segreto. Giovane ebrea tedesca che vive, in esilio, nei Paesi Bassi, la ragazza racconta la sua quotidianità, le sue emozioni da adolescente, la fuga, la paura… Pubblicato da suo padre Otto due anni dopo la fine della guerra, Il diario di Anne Frank è tradotto in più di 70 paesi. Un graphic novel emozionante e straziante, adattamento fedele del celebre diario di Anne Frank, firmato da due tra i più apprezzati autori della bande dessinée franco-belga.

VALIANT 138

LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR 2 IMPERATORE ETERNO

di Greg Pak, Robert Gill, Guy Mayor

17×26 , B, 96 pp, colore, € 8,90

Duemila anni nel futuro: il pianeta è stato trasformato dalla scienza, dalla tecnologia…e dalla guerra. I secoli non sono stati clementi con il protettore della Terra, il combattente immortale, ma una battaglia che potrebbe cambiare tutto è appena iniziata per il Guerriero Eterno e per ciò che resta dell’umanità, stretto sotto la sua protezione. Sarà una nuova alba per l’età degli eroi o la sua fine? E quale assurda convergenza di scienza, mito e magia hanno reso il mondo e il Guerriero Eterno stesso l’ombra di ciò che erano un tempo?

ACTION 322

ULTRAMAN 11

di Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Shinjiro, Moroboshi, Hokuto, Jack, Taro e Hayata: il contrattacco dei Giganti di Luce per fermare l’invasione della Terra da parte della Stella dell’Oscurità ha inizio! A partire dalla verità sul nemico, molte domande troveranno risposta in questa battaglia che vede coinvolti anche Rena e Rei, il fratello di Moroboshi da cui questi si era separato…Il capitolo di New York giunge al suo culmine!

STARLIGHT 329

TO YOUR ETERNITY 11

di Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

A Renril infuria la battaglia. I knocker sferrano un’offensiva spaventosa e Fushi li affronta al fianco di Kai, Hairo e Messar in una lotta che ben presto si rivela logorante anche per gli abitanti della città. Ma nel bel mezzo degli scontri si assiste a un fatto portentoso: un personaggio dal passato inizia a cercare disperatamente Fushi, correndo all’impazzata per le vie di Renril!

GREATEST 250

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 7

di CLAMP

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,50

Un bel giorno d’estate, durante una lezione, delle gigantesche forbici attaccano l’aula in cui si trovano Sakura e i suoi compagni. Come sempre accade quando si verifica uno strano fenomeno, anche stavolta si manifesta una nuova carta e la nostra Card Captor capisce infine il segreto delle carte trasparenti. Inoltre, Syaoran le rivela un’altra importante verità…Nel frattempo, qualcuno è arrivato a casa di Yukito dall’Inghilterra!

MUST 112

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 36

di Chuya Koyama

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

Mutta ha finalmente completato la costruzione del telescopio lunare, ma la permanenza sulla luna continua a essere rischiosa e per il momento non c’è alcun modulo per rientrare sulla Terra. NASA, JAXA e Roscosmos uniscono le forze per organizzare una missione di salvataggio di proporzioni globali. Da chi sarà composto il team di soccorso?

TECHNO 304

GATE 14

di Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Di fronte al Palazzo di Giada si infiammano gli scontri tra l’esercito imperiale comandato dagli Uomini delle Pulizie e l’Ordine Cavalleresco della Rosa, che rischia la débâcle totale. Ma l’intervento delle Forze di Autodifesa, giunte in soccorso alla delegazione del corpo diplomatico giapponese presente a palazzo, cambia radicalmente le sorti della battaglia…

MITICO 274

CHILDREN OF THE WHALES 16

di Abi Umeda

14,5×21, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Spiando nel cuore del dio della morte, Chakuro scopre che alla base dell’attacco alla Balena di Fango c’è una grande sofferenza di Orca: il ragazzo è stato indotto a distruggere con le proprie mani l’amata isola di Kitrino in seguito al lavaggio del cervello a cui lo ha costretto Saligkari. In preda all’abbattimento, Chakuro inizia a parlare con Orca, che si dispera per l’accaduto e si dice pronto alla morte, ma…

GINTAMA 67

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Allo scopo di fermare la guerra su scala planetaria scatenata da Utsuro, Nobunobu Tokugawa affronta le trattative con l’Esercito di Liberazione: la spunterà? Nel frattempo l’armata degli immortali capitanata da Utsuro invade le vie di Edo e la situazione precipita paurosamente…Finché qualcuno riapparirà in maniera inaspettata!

