Il 15 gennaio 2021 ha avuto inizio in Giappone la seconda parte della prima stagione animata di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, con l’episodio numero 13 e con esso ha debuttato anche una nuova sigla di apertura e una di chiusura.

La nuova sigla di apertura si intitola Vivid Vice ed è eseguita da Who-ya Extended. Possiamo guardare il video in testa all’articolo pubblicato dal canale ufficiale YouTube del distributore TOHO Animation.

La sigla di chiusura, invece, è eseguita dalla band Co Shu Nie e si intitola Give it Back. Il video, invece, eccolo di seguito:

La serie anime di Jujutsu Kaisen ha giovato tantissimo al manga da cui si ispira facendolo elevare il doppio, almeno in termini di copie vendute, rispetto alla normale richiesta sul mercato.

Questo non solo è un grande successo per l’autore e per i fan, ma anche per la casa editrice che puntava ad innalzare le vendite sopra i 10 milioni man mano che l’anime iniziasse (2 ottobre), riuscendoci oltre le aspettative (15 milioni).

Dettagli sull’anime e dove vederlo in Italia

Jujutsu Kaisen è visibile in Italia legalmente e in simulcast con l’uscita giapponese attraverso Crunchyroll (2 ottobre).

In merito allo staff, Sunghoo Park (The God of High School) dirige la serie animata presso lo studio MAPPA (Terror in Resonance, L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature curate da Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) cura il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama compongono la colonna sonora.

Ad oggi sono stati trasmessi 13 episodi (di 24 totali).

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 135 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 12 episodi trasmessi.

La più terribile verità sul mondo dell’occulto? Non esistono regole certe per acquisire il potere. Ognuno percorre il proprio sentiero, e Itadori deve fare in fretta a trovare il proprio, considerando quanta gente lo vuole morto. Senza contare che al momento il suo avversario è lo stregone più forte della scuola di Kyoto.

