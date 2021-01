Michael C. Hall ha interpretato il personaggio principale della serie, Dexter Morgan, nella premiata serie Showtime per tutte le otto stagioni e tornerà per riprendere il suo ruolo nel prossimo revival. Il finale della serie è stato molto criticato dai fan ed è considerato uno dei finali più controversi di sempre.

Il ritorno di Dexter come serie limitata di dieci episodi è stato annunciato per la prima volta a ottobre. Clyde Phillips, che ha guidato la serie per le prime quattro stagioni, tornerà come showrunner, e più recentemente l’attore Clancy Brown è stato scelto come cattivo principale. I nuovi episodi seguiranno le avventure di Dexter nello stato di New York dieci anni dopo il finale della stagione 8.

Dexter – Le parole di Machael C. Hall

In un’intervista esclusiva per ET, Michael C.Hall ha rivelato che il ritorno di Dexter ora è il risultato della sceneggiatura giusta al momento giusto. Ha spiegato che in realtà ha visto diverse idee di revival che non hanno funzionato:

“Sono stato contattato, ufficiosamente, molte volte da persone che hanno idee. Ma… penso che probabilmente ci siano state, prima di questo, tre idee o concetti legittimi di ciò che avremmo potuto fare ,e nessuno di loro sembrava giusto“.

Ma sembra che le stelle si siano finalmente allineate quando la sceneggiatura e gli sceneggiatori giusti sono diventati disponibili contemporaneamente:

“Molto ha a che fare con il tempo trascorso. Questo accadrà in tempo reale, come se fosse passato tanto tempo da quando è avvenuto il finale. E sì, abbiamo appena riunito di nuovo la band creativa. Clyde Phillips è tornato, che è stato lo showrunner per le prime quattro stagioni, a dirigere lo spettacolo. E Marcos Siega, che è uno dei registi. Lo gireremo come un lungo film di 10 ore. Si è trattato di una combinazione delle sceneggiature e dei tempi. Ho sempre pensato che forse il momento si sarebbe giunto quando sarebbe stato il momento giusto per farlo, e lo ha fatto. E sono entusiasta. Stavo giusto visitando i set l’altro giorno ed è reale. Sta succedendo davvero“.

Con un finale così controverso, Hall promette che il revival cercherà di correggere i suoi precedenti fallimenti. Ha aggiunto:

“L’appetito per il reboot è facilitato dal fatto che è stato un finale meno che soddisfacente per le persone. Voglio scoprire cosa è successo al ragazzo tanto quanto tutti gli altri“.

Pur non rivelando alcun dettaglio sul personaggio o sulla trama, Hall ha commentato ciò che personalmente vorrebbe per Dexter:

“Non so se lo faranno, ma sto cercando di fargli gestire la sua pizzeria. Solo perché, sai, non ho bisogno di spiegare perché sarebbe fantastico“.

La situazione nel posto giusto e nel momento giusto potrebbe essere una benedizione per i fan, anche per coloro a cui è piaciuto il finale, perché offre libertà creativa. Inoltre, riavere Clyde Phillips potrebbe significare avere trame di cui i fan saranno più impressionati, dal momento che le prime quattro stagioni (che Phillips ha diretto) sono ampiamente considerate le migliori della serie. L’entusiasmo di Hall per il revival è un’ottima notizia per i fan che si aspettano un’altra fantastica esperienza con Dexter!

Acquistate Dexter Stg.1-8 (Serie Completa) QUI!