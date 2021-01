Anche se Paramount e lo studio di intrattenimento cinematografico di Hasbro, eOne, sono nelle fasi di casting per un film di Dungeons & Dragons, Hasbro / eOne sta anche gettando le basi per una serie televisiva basata sul gioco di ruolo fantasy. Scopriamone insieme i dettagli.

Dungeons & Dragons incontra l’autore di John Wick

Derek Kolstad, il creatore e sceneggiatore del franchise di John Wick, è stato scelto per scrivere una serie live-action basata sull’universo di Dungeons & Dragons.

Affettuosamente definito da noi giocatori D&D, il gioco è noto per le sue guerre, cacce al tesoro, campagne, cameratismo e ribaltamenti di situazioni del tutto inaspettati, in un’ambientazione che combina umani, elfi, orchi e centinaia di altre creature fantastiche.

Nel gioco si utilizzano dadi a più facce (solitamente, le facce dei dadi vanno da 4 a 20) per ripercorrere avventure fantastiche supervisionate da un giocatore esterno al party che conosce e controlla il mondo di gioco (e, spesso, lo crea), nonché tutti i nemici e i PNG (Personaggi Non Giocanti): il supremo Dungeon Master.

Lanciato nel 1974, il gioco di ruolo da tavolo ha guadagnato popolarità negli anni ’80. Ha riscosso rinnovato interesse negli ultimi anni e, di fatto, è risalito alle stelle durante la pandemia, trovando una nuova generazione di fan grazie ai live streaming di gameplay su Twitch e YouTube.

L’amministratore delegato di Hasbro Brian Goldner ha detto che le vendite sono aumentate del 20% dal 2019. Goldner in quella occasione aveva anche già rivelato che si stava prendendo in considerazione una serie TV.

Kolstad non è l’unico sceneggiatore che lavorerà sulla serie di D&D, poiché eOne sta ora lavorando con più scrittori per sviluppare vari progetti ambientati nell’universo fantasy.

Kolstad ha contribuito a lanciare il franchise d’azione di John Wick, avendo scritto la sceneggiatura originale. Ha anche lavorato ai sequel John Wick: Capitolo 2 e John Wick: Capitolo 3 – Parabellum. È anche uno degli autori della prossima serie TV di casa Marvel The Falcon and the Winter Soldier e ha co-creato la serie Die Hart, con Kevin Hart e John Travolta.

