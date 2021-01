Anche Captain America è stato suo malgrado utilizzato come simbolo durante le proteste avvenute pochi giorni fa a Washington in cui un nutrito gruppi di sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha preso d’assalto il Campidoglio nel tentativo di impedire la ratifica dei risultati delle ultime elezioni presidenziali.

Il fatto non è passato di certo inosservato neanche a Neal Kirby, il figlio del leggendario Re Jack Kirby che creò insieme a Joe Simon il personaggio nel 1941, che si è espresso in maniera dura e categoria sull’utilizzo di Captain America durante la protesta.

Captain America nelle proteste di Washington – le parole di Neal Kirby

Le parole di Neal Kirby sono state intercettate e riproposte sui social dal giornalista delle CNN, Jake Tapper. Il figlio del Re si è detto disgustato dall’utilizzo distorto dell’iconografia del personaggio creato da suo padre e da Joe Simon, due veterani della II Guerra Mondiale, che sarebbero altrettanto disgustati e la cui memoria è infangata da questi episodi di insurrezione senza precedenti.

Neal Kirby ha continuato dicendo che quelle immagini lo perseguiteranno per sempre perché:

Captain America è l’assoluta antitesi di Donald J. Trump. Captain America è disinteressato mentre Trump un opportunista. Cap è un patriota che combatte per il suo paese e la democrazia, Trump è un autocrate interessato solo ad accumulare potere. Cap è dalla parte dell’uomo comune, Trump invece è dalla parte dei privilegiati.

Eccovi il messaggio in versione integrale.

Neal Kirby, the son of Captain America co-creator Jack Kirby, was distressed to see some of the January 6 terrorists/rioters wearing shirts with versions of his dad’s creation corrupted by the image of the outgoing president. His message to them: pic.twitter.com/RTH9UNs491 — Jake Tapper (@jaketapper) January 14, 2021

Non solo Captain America ma anche The Punisher e il suo iconico logo a forma di teschio era comparso nelle proteste di Washington tanto da scomodare fra gli altri il creatore del personaggio Gerry Conway, lo scrittore Garth Ennis e persino l’attore Jon Bernthal che aveva interpretato il personaggio nella serie TV Netflix.

L’attore ha condiviso un messaggio di un fan commetando:

La penso come te. Queste persone hanno sbagliato, sono impaurite e perdute. Non hanno niente a che fare con ciò per cui Frank lotta.

I’m with you. Beautiful work. These people are misguided, lost, and afraid. They have nothing to do with what Frank stands for or is about. Big love. J. https://t.co/Q4GpaGW3ek — Jon Bernthal (@jonnybernthal) January 12, 2021

