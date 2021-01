Secondo una voce di corridoio, Final Fantasy VII Remake potrebbe sbarcare in contemporanea su PS5 e PC. Non è ben chiaro quando e se vedremo questo remake sulla nuova console Sony, ma pare che quando sarà il momento, arriverà anche su PC. A ventilare questa ipotesi è il membro KatharsisT di ResetEra, già in passato ritenuto fonte affidabile di rumor rivelatisi poi veritieri.

KatharsisT si è spinto a dire che “[…] Square Enix sta pianificando l’annuncio della versione PS5 e PC di Final Fantasy VII Remake entro quest’anno.” In effetti questo non è dissimile da molte voci di corridoio circolate nel corso del 2020 riguardo Final Fantasy VII Remake e che porterebbe a far diffondere il gioco ad un pubblico sempre più ampio. Purtroppo però al momento non sappiamo altre informazioni sulla seconda parte di questo gioco. Probabilmente ne sentiremo parlare durante il corso del 2021.

Final Fantasy VII Remake – successo di vendite

Avevamo recensito Final Fantasy VII Remake qui. Il gioco è uscito il 10 aprile 2020 in esclusiva per PlayStation 4.

Il titolo è stato una reinterpretazione contemporanea di uno dei giochi di ruolo più iconici e rivoluzionari della storia videoludica, esplorando ancora più approfonditamente il suo mondo e i suoi personaggi. Il primo gioco di questo progetto è ambientato nella città di Midgar ed è un’esperienza completamente a sé stante che rappresenta il punto di partenza per la serie. Oltre ai suoi personaggi indimenticabili e alla trama appassionante, il remake include un sistema di battaglia ibrido che unisce azione in tempo reale con combattimenti strategici basati sui comandi.

In molti hanno espresso perplessità circa alcuni cambiamenti introdotti nella trama e dunque non è ancora ben chiaro che direzione prenderà questa serie. Anche Square Enix è stata abbastanza silenziosa a riguardo, talvolta affermando che fosse un remake, e non un reboot, come molti invece affermavano.

