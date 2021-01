Spider-man 3 - il nuovo costume dal set

Nella tarda serata di ieri sono trapelate alcune foto scattate sul set dell’attesissimo Spider-man 3 che ritraggono Tom Holland, il fratello Harry ma soprattutto Spider-man in “azione” fornendoci il primo sguardo al nuovo costume dell’eroe.

Spider-man 3, le foto e il nuovo costume

Proseguono le riprese di Spider-man 3 con Tom Holland impegnato a quanto sia con che senza l’iconico costume dell’eroe che, almeno a giudicare da questi scatti trapelati, è cambiato davvero poco rispetto a quello visto alla fine del secondo film.

Sembrano essere stati eliminati gli inserti neri ed è stato di molto smorzato il classico blu del costume (a dir la verità mai troppo brillante in questa interazione cinematografica del personaggio) ed è sparito il rosso dalle braccia.

Come spesso accade nei cinecomics, soprattutto in quelli con un ampio ritorno commerciale collaterale grazie alla vendita di giocattoli e merchandise vario, è probabile che questa sia solo uno dei costumi che Spider-man indosserà nel film.

Questo invece lo scatto migliore di Harry Holland, di cui attualmente non si sa il ruolo in Spider-man 3:

Nessuna traccia dei molti attori di cui ormai da mesi si rumoreggia la presenza in Spider-man 3. Da Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Doc Ock (Alfred Molina) ed Electro (Jamie Foxx) fino a l’ultimo clamoroso in ordine di tempo ovvero Daredevil (Charlie Cox) come riportatovi prontamente ieri.

Spider-Man 3 – Kevin Feige sulle voci

In un’intervista con ComicBook, Feige ha affrontato le speculazioni su Spider-Man 3. Feige non ha confermato né smentito le recenti voci sul casting, ma dice semplicemente che parte di ciò che ha letto online potrebbe essere vero:

“Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di aver letto tutto. La cosa divertente delle speculazioni online quando si tratta delle nostre cose è che a volte non potrebbero essere più fuori luogo e a volte sono sorprendentemente vicine, e questo è stato vero negli ultimi anni. Ma dire quali sono toglierebbe tutto il divertimento“.

Essendo stato coinvolto con la Marvel molto prima del concepimento dell’MCU, Feige fa commenti pieni di tatto nei confronti di chi non vuole rovinarsi ancora la sorpresa. Tuttavia, data la propensione dei Marvel Studio all’acclamazione di critica e pubblicità, è improbabile che la speculazione sia del tutto errata. Mentre i report sui casting di Gwen Stacy / Spider-Gwen di Emma Stone e Mary Jane Watson di Kristen Dunst potrebbero essere una forzatura, è giusto presumere che il coinvolgimento di Foxx e Molina sia stato annunciato per promuovere il ritorno dei loro rispettivi lanciatori di ragnatele.

È importante notare che sia i personaggi di Foxx sia quelli di Molina hanno incontrato la loro fine nei film della Sony. Foxx ha detto che interpreterà un Electro diverso da quello del film di Webb e Molina potrebbe interpretare una versione MCU di Doctor Octopus.

Se Garfield e Maguire faranno parte in qualche modo di Spider-Man 3, probabilmente lo faranno come mentori di Spider-Man. Mantenendo questo segreto, Feige aumenta solo l’aspettativa per un grande omaggio ai franchise del passato e un enorme passo avanti per l’MCU.

