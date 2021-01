Dragon Ball Super 68: la storia di Granola ricorda Baby Vegeta

A giudicare dalle prime anticipazioni del Capitolo 68 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro in qualità di serializzazione attuale del franchise storico ideato da Toriyama-sensei, pare che il passato e le intenzioni future di Granola, il protagonista dell’attuale arco narrativo di “Granola – Il Sopravvissuto“, abbia delle somiglianze con quella di Baby Vegeta della serie anime di Dragon Ball GT.

Il Capitolo 68 uscirà ufficialmente il 20 gennaio, ma sono emerse, come sappiamo, le prime anticipazioni e da esse abbiamo appreso che il pianeta originario di Granola è stato in origine spazzato via per mano dei Saiyan quando erano al soldo di Freezer.

La razza di Granola, Cerealians, è stata completamente distrutta e adesso lo stesso guerriero è in cerca di Freezer per vendicare la sua gente (ancora non sa, tuttavia, che i Saiyan sono ancora vivi nel nome di Vegeta e Goku).

Granola sta preparando la vendetta mediante la rianimazione di uno degli ex sudditi e migliori androidi di Moro, ovvero Seven-Three, il cui potere è quello di copiare le abilità degli altri guerreri. Che l’obiettivo di Granola sia quello di aumentare la sua capacità militare attraverso l’androide è abbastanza plausibile.

Passando ora a Baby Vegeta, il villain è stato introdotto nel progetto non canonico di Dragon Ball GT.

Proprio come Granola, Baby era il sopravvissuto di una razza estinta dai Saiyan dopo una violenta guerra, ovvero i Tsufuru. La sua missione, dopo essere stato ricostruito come macchina da guerra dal Dr. Myuu, è proprio quella di ottenere vendetta contro i Saiyan.

Baby è un parassita in grado di assorbire i guerrieri (e le tecniche caratteristiche di questi ultimi) contro cui combatte al fine di ottenere un potere più grande. Sappiamo perfettamente che sceglierà Vegeta come fonte di potere, divenendo incredibilmente forte, prima di essere sconfitto definitivamente da Goku.

Adesso, le connessioni tra Granola, l’androide Seven-Three e la saga di Baby Vegeta sono vaghe. Tuttavia, se il manga di Dragon Ball Super dovesse confermare che Granola userà l’androide per aumentare il proprio potere (con abilità di copiare tecniche altrui) e affrontare i Saiyan, allora le somiglianze non passeranno inosservate.

Dragon Ball Super – Capitolo 68: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo sarà disponibile dal 20 gennaio 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile per lettura su MANGA Plus.

