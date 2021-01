The Promised Neverland 2

La seconda stagione di The Promised Neverland (Yakusoku no Neverland), tratto dall’omonimo manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, ha davvero iniziato con il botto, con gli orfani di Grace Field House che scappano dal loro orfanotrofio e si avventurano per la prima volta nel mondo esterno, ricco di pericoli che si aggirano dietro ogni angolo. Le sorprese per Emma, ​​Ray e i loro fratelli e sorelle sono appena iniziate: i protagonisti hanno finalmente scoperto le origini del mondo in cui vivono!

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL SECONDO EPISODIO DI THE PROMISED NEVERLAND!

Apparentemente, più di mille anni fa, il mondo umano e il mondo dei demoni giunsero a un accordo con il quale si decise che i due mondi non si sarebbero mai incontrati. La pace fu ristabilita ma a un prezzo terribile: i demoni avrebbero potuto continuare a mangiare degli umani selezionati, rinchiusi e allevati in appositi campi. Grace Field House, che è considerata uno dei primi “ranch” del mondo dei demoni, è solo uno dei tanti orfanotrofi diversi che allevano i bambini come carne da macello.

Emma, ​​Ray e i loro amici, scoperta questa verità, sono più forti che mai, decisi a trovare una strada per il mondo umano e sfuggire così dalle grinfie dei demoni che stanno dando loro la caccia per mangiarli.

Da dove apprendono la verità? Durante la loro fuga i bambini incontrano per la prima volta dei demoni che non mangiano carne umana, un fatto di per sé scioccante, visto che fino ad ora si era creduto che i demoni considerassero gli umani nient’altro che prede con cui divertirsi e sfamarsi. La coppia di demoni spiega loro che non hanno alcun interesse a mangiarli, a causa delle loro credenze religiose e del patto segreto che è stato fatto tra l’umanità e i demoni che ha plasmato il mondo in cui ora vivono. Con la conclusione di questa puntata, i bambini si trovano in un posto decisamente migliore rispetto a quando è iniziata la stagione e possono tirare un sospiro di sollievo. Ma quanto durerà questo momento di pace?

The Promised Neverland – il franchise

L’anime di The Promised Neverland è basato sull’omonimo manga giapponese scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu. È stato serializzato su Shueisha’s Weekly Shōnen Jump da agosto 2016 a giugno 2020, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha in venti volumi tankōbon. In Italia il manga viene pubblicato dalla J-POP.

ll manga è stato adattato in una serie anime tv, la cui prima stagione è andata in onda dall’11 gennaio al 29 marzo 2019 con 12 episodi totali.

Acquista il primo volume di The promised Neverland