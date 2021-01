La serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, ispirata al manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto in qualità di sequel di Naruto, ha finalmente cominciato l’adattamento del manga con l’arco narrativo del contenitore, precisamente con l’episodio 181.

In occasione del finalmente ritrovato momento in cui gli appassionati potranno gustarsi gli eventi del franchise originale, e quindi non riempitivi, ecco come ha commentato uno dei più influenti sceneggiatori dell’anime che molto spesso ricorre a Twitter per aggiornamenti, Honda Masasya:

“Sto lavorando alla sceneggiatura dell’arco narrativo del contenitore. Il destino di Boruto e Kawaki guidato da potere del Karma inizia a muoversi”.

Il 2021 sarà proprio l’anno in cui finalmente Boruto e Kawaki inizieranno a muoversi anche nell’anime.

Come sappiamo, le prime battute del sequel di Naruto inizia in un momento in cui entrambi i guerrieri si trovano faccia a faccia in un Villaggio della Foglia distrutto e con tanti punti interrogativi, fra cui la vita di Naruto e Sasuke.

Quel momento preciso sarà l’apice di una narrazione che parte proprio dall’arco narrativo del contenitore e iniziare a gettarne le basi non farà altro che piacere gli appassionati (in particolare per chi segue anche la serializzazione manga).

Molto presto, pertanto, ci sarà l’esordio di Kawaki come anticipato dal recente trailer e immagine promozionale.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 182 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

