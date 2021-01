Batwoman 2 debutta Domenica 17 Gennaio 2021 sul network statunitense The CW con una nuova protagonista che si troverà a indossare il costume della guardiana di Gotham City.

Javicia Leslie interpreta Ryan Wilder, colei che raccoglierà il manto di Batwoman a seguito della scomparsa di Kate Kane diventando, da vittima delle circostanze, una eroina sicura di sé.

Batwoman 2, scopriamo Ryan

L’attrice ha parlato a Entertainment Weekly del suo ruolo, affermando che Ryan è un personaggio completamente diverso da Kate; non ha quindi dovuto sforzarsi per allontanarsi dalla precedente protagonista, visto l’incredibile lavoro svolto dalla showrunner Caroline Dries e dal team di sceneggiatori.

Una delle principali differenze tra le due è la commedia che Ryan porta alla storia, come spiega l’attrice:

Quando Caroline e io abbiamo parlato di Ryan, una delle cose che voleva davvero portare nel personaggio è la commedia. E visto che vengo da un background di commedia, penso che sia venuto quasi naturalmente.

La Leslie, ricordiamo, ha partecipato alla serie tv comedy God Friended Me.

Batwoman 2, un nuovo aspetto

Una differenza ulteriore tra le due è che Ryan avrà il suo Batcostume personale e una diversa acconciatura.

Lo staff ha infatti deciso di sostituire i capelli rossi di Kane con un look più naturale: avrà quindi dei ricci afro.

Come sappiamo, infine, la nuova stagione vedrà il debutto della Batmobile.

Aspettando Batwoman 2

Batwoman 2 debutterà in Italia su Premium Action il 6 Aprile 2021; in chiaro il primo episodio della prima stagione, composta da 20 episodi, è stato trasmesso il 28 Dicembre 2020 da Italia 1 mentre gli episodi successivi vanno in onda dal 9 Gennaio 2021 ogni Sabato alle 14:40 sulla stessa rete e in streaming su Mediaset Play.

Serie basata sul personaggio omonimo della DC Comics ed ambientata nell’Arrowverse con Kate Kane nei panni di un giustiziere con una veste nera.

