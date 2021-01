Se siete degli appassionati di vecchie sigle di anime (o cartoni animati, come li chiamavamo noi da bambini) e di spettacoli in live action (o telefilm, per usare la vecchia dicitura), allora potreste trovare davvero originali e divertenti le reinterpretazioni in chiave rock di alcune fra le sigle più conosciute degli anni passati.

Le 3 compilation di sigle classiche degli anime

Niall Stenson è un chitarrista con la passione per le cover di iconiche sigle vecchie e nuove, come potete leggere nella presentazione dell’artista presente sul suo canale su YouTube:

“Mi chiamo Niall e realizzo cover di tutti i tuoi temi musicali preferiti per TV e film con la chitarra! Guardo un sacco di TV e film e suono un sacco la chitarra, quindi ho unito le mie due passioni per creare questo canale, dove creo cover di tutte le mie canzoni preferite (e spero anche le tue) con la chitarra!“.

Qui di seguito, potete trovare 3 raccolte di fantastiche cover rock nostalgiche di varie sigle di cartoni animati, incluse diverse canzoni iconiche che molti di voi riconosceranno facilmente.

Oltre ai video su YouTube, troverete anche una tracklist completa per ogni compilation corredata anche dal minutaggio in cui ogni singolo brano ha inizio. Enjoy the music!

NOSTALGIA VOL. 1

00:00 Pokemon 02:16 Mighty Morphin Power Rangers 04:19 Dragon Ball Z 05:20 Spider-Man TAS 06:18 X-Men TAS 07:18 Batman TAS 08:19 Superman TAS 09:21 Justice League TAS 10:22 Batman Beyond 11:30 Spider-Man Unlimited 12:32 TMNT (1987) 13:42 DuckTales 14:48 Fairly OddParents 15:34 What’s New Scooby Doo?

NOSTALGIA VOL. 2

16:46 Teen Titans 18:27 Ben 10 19:32 Justice League Unlimited 20:34 Spectacular Spider-Man 23:03 TMNT (2003) 24:05 Transformers Prime 26:42 Ben 10 Alien Force 27:20 Iron Man Armored Adventures 28:49 The Super Hero Squad Show 30:07 Avengers Earth’s Mightiest Heroes 31:07 Young Justice 32:11 Phineas and Ferb 33:03 Kim Possible 34:05 Gravity Falls

NOSTALGIA VOL. 3

00:00 The Weekend Whip 02:07 Gotta Go Fast 03:10 X-Men Evolution 04:25 The Batman Theme 05:41 Sailor Moon 07:31 Digimon Theme 09:25 Chicks Dig Giant Robots 11:05 Danny Phantom Theme 12:15 American Dragon 13:15 Ben 10 Omniverse 14:12 Dragon Soul 15:37 Revolution 16:40 I Found a Way 18:52 Leave it All To Me

