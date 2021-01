Bloodstained: Ritual of the Night è diventato rapidamente una delle migliori storie di successo di Kickstarter nei videogiochi. Non solo il sequel spirituale di Koji Igarashi di Castlevania ha raccolto molto più denaro di quanto richiesto, il team ha anche realizzato un ottimo gioco, e non è qualcosa che possiamo dire per altri progetti su Kickstarter.

In effetti, Bloodstained ha avuto così tanto successo che il team ha abbandonato due giochi complementari e continua ad aggiornare RotN nel 2021.

Bloodstained – I dettagli dei nuovi aggiornamenti GRATUITI

Di recente, il team ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per Bloodstained che aggiunge sia la modalità classica (Classic Mode) che un crossover con Kingdom: Two Crowns. Potete guardare il trailer in cima a questo articolo.

Bloodstained: Ritual of the Night è un ovvio omaggio a Castlevania: Symphony of the Night, ma la modalità classica è più simile ai primi titoli di Castlevania. Armati di spada e frusta, dovrete attraversare cinque aree, ognuna con un nuovo mini-boss da uccidere.

Man mano che procederete, raccoglierete oggetti speciali a uso limitato, una meccanica molto familiare ai giocatori classici di Castlevania.

Il crossover con Kingdom: Two Crowns aggiunge un’area e un boss nuovi di zecca. Inoltre, guadagnerete un nuovo frammento per aver sconfitto il boss, che vi premierà con un famiglio per gli attacchi a distanza.

I nuovi contenuti per Bloodstained: Ritual of the Night di cui vi ho appena parlato sono già disponibili per il download. Tengo inoltre a sottolineare ancora una volta che non si tratta di DLC a pagamento, ma del tutto GRATUITI.

Quindi, se non vedevate l’ora di giocare nuovamente a Bloodstained, ma siete alla ricerca di una esperienza che sia al contempo familiare e del tutto nuova, allora questo è il momento giusto per rituffarvi nel mondo di questo bellissimo titolo.

Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile su Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One.

