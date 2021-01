Jujutsu Kaisen – Un inaspettato incontro

Dopo una lunga pausa per le festività natalizie, l’anime basato su Jujutsu Kaisen, la serie originale pubblicata su Weekly Shonen Jump di Gege Akutami ha finalmente debuttato con il suo primo nuovo episodio dell’anno.

Questo nuovo episodio ha inaugurato un nuovo arco narrativo che porterà l’azione su un nuovo livello. Ma sono state necessarie le reintroduzioni di alcuni personaggi all’interno della narrazione.

Jujutsu Kaisen – Una divertente reunion!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’episodio 14 di Jujutsu Kaisen!

Dopo aver trascorso metà della prima stagione lavorando insieme a Nanami in altre missioni mentre cercava di diventare sempre più forte, Yuji si è finalmente riunito con Nobara, Megumi e il resto della Jujutsu Tech di Tokyo.

Ma dopo aver pensato che fosse morto per tutto questo tempo, Megumi e Nobara non erano esattamente nello stato d’animo giusto per potersi aspettare di rivedere un cadavere. A rendere il tutto più difficile (ed esilarante) è stato il modo in cui Gojo lo ha rivelato, rendendo la scena davvero molto divertente per i fan!

Tada!! Itadori is back minna🎁………………………. IT WAS SUPPOSED TO BE A EMOTIONAL REUNION😭?Gojo's Surprise! scene with Yuji was flopped pic.twitter.com/UY74mRxkhb — 🌺𝐬𝐔𝐚𝐇🌺 (@KawaiiOnnako) January 16, 2021

L’episodio 14 della serie ha dato inizio all’arco del Kyoto Goodwill Event quando i membri della Jujutsu Tech School sono arrivati a Tokyo per la competizione annuale tra le due scuole. Quando le formazioni vengono messe insieme, Gojo rivela che Yuji è vivo anche dopo che Sukuna gli ha strappato il cuore diversi episodi prima. I due hanno inventato un’esilarante rivelazione in cui Yuji è saltato fuori da una scatola.

Vedendolo non solo vivo, ma in una veste così ridicola, Megumi e Nobara sembravano più disgustati che felici. Le loro facce sono vuote, assenti mentre cercano di metabolizzare lo shock della notizia. La cosa più importante, tuttavia, è che dopo che l’ilarità e lo shock si placano, i due sembrano sinceramente felici che Yuji sia riuscito a sopravvivere.

Anche se i due non si preoccupano troppo del motivo per cui ha dovuto tenerlo segreto, c’è una grande intesa tra i tre mentre si preparano a collaborare ancora una volta in vista dei combattimenti in arrivo.

