Yashahime – la verità dietro la scomparsa di Inuyasha e Kagome

Quando Yashahime: Princess Half-Demon, sequel del franchise di Inuyasha di Rumiko Takahashi, è stato annunciato per la prima volta e i fans hanno iniziato a ottenere dettagli sulla nuova storia, uno dei più grandi misteri che circondavano l’anime è stato il fatto che Inuyasha e Kagome erano apparentemente scomparsi. Ora sappiamo finalmente il perché.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 15 DI YASHAHIME

Yashahime – un altro mistero svelato

Come i fans della serie ben sanno, Inuyasha e Kagome non solo mancavano agli eventi attuali del sequel, ma hanno lasciato la loro figlia Moroha crescere senza di loro. Ora l’episodio 15 della serie ha rivelato che i due sono stati effettivamente sigillati all’interno di una misteriosa perla nera.

Questo è il motivo per cui Inuyasha e Kagome hanno dovuto abbondare la loro figlia ancora neonata. Il cattivo principale della serie, Kirinmaru, aveva deciso di uccidere la piccola Moroha per sfuggire a una profezia che annunciava la sua morte futura, finendo per arruolare Sesshomaru nella lotta.

Il coinvolgimento di Sesshomaru è approssimativo (dato che era anche preoccupato per le sue stesse figlie), ma sembra che sia riuscito a salvare la vita di Inuyasha e Kagome. Quando lui e Kirinmaru trovano i due, il demone perfora l’occhio di Inuyasha e recupera una perla nera che il fratello aveva tenuto come ricordo dalla madre. Con il potere di questa perla, Sesshomaru finisce per sigillare sia Inuyasha che Kagome al suo interno. Così li salva dalla morte e questo spiega il motivo per cui non avevamo più loro notizie.

Non è chiaro cosa sia successo alla perla nera, ma ci sono buone probabilità che Sesshomaru l’abbia ancora in suo possesso. Non ci resta che attendere il prossimo passo del demone per saperne di più sul destino di Inuyasha e Kagome.

Yashahime: Princess Half-Demon – l’anime

Yashahime: Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

